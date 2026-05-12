現在放送中のTBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』は、子育てを卒業した待山みなと（永作博美）が、ひょんなことから「鮨アカデミー」に入学し、第2の人生を歩み出す姿を描く人生応援ドラマ。本作で、みなとの一人息子であり、物語のキーマンでもある待山渚を演じているのが中沢元紀だ。

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日曜劇場『下剋上球児』（TBS系）への出演をはじめ、近年目覚ましい活躍を見せる彼に、本作への思いや、母親役の永作博美と父親役の後藤淳平（ジャルジャル）との関係性、さらに自身の俳優業への原点まで、たっぷりと語ってもらった。【インタビューの最後には、サイン入りチェキプレゼント企画あり】

「生まれてきそう」永作博美＆後藤淳平の絶妙な“息子感”

ーー近年、話題作への出演が続いている印象があります。本作のオファーを受けたときの率直な心境はいかがでしたか？

中沢元紀（以下、中沢）：素直にうれしかったです。TBSのゴールデンプライム帯のドラマは『下剋上球児』以来でしたし、そういった面でも喜びがありました。火曜ドラマというと“恋愛”のイメージが強かったのですが、そこから少し外れた物語という点にもワクワクしましたね。

ーー台本を読まれたときの感想を教えてください。

中沢：まずタイトルを見たときから「絶対面白い！」と思いました。実際に観やすい作品だろうなと感じましたし、台本の中にもちょっとしたダジャレがちりばめられていたり、お鮨のネタに合わせたエピソードがあったりして。それが人生の教訓にもつながっていくんです。温かくて見やすくて、応援歌のような作品だなと思いました。

ーー今回、永作博美さん演じるみなとの息子・渚役ですが、永作さんの息子役ということにプレッシャーはありましたか？

中沢：プレッシャーというよりは「責任」みたいなものはあったかもしれません。渚が巣立っていくところから物語が始まるので、起点の人物でもありますから。でも、永作さんとはお互いに茨城県出身という同郷の縁もあって。ずっと見てきた方でしたし、身内という深い関係性を描けることに対してはうれしさのほうが大きかったです。

ーー実際にお会いしてみて、親子としての空気感はどう作っていったのでしょうか。

中沢：それが、初めてお会いしたときから自然と空気が合っているなと勝手に思っていたんです。そしたら永作さんもそう思ってくださっていたみたいで。だから「コミュニケーションをとって関係性を作らなきゃ！」と気負うことはあまりなく、すんなり親子として役に入れました。

ーー渚というキャラクターを、中沢さんはどのように捉えていますか？

中沢：一生懸命夢に向かって努力できる、良い息子ですよね。みなとが自分のためより息子のために生きてきたことを渚もしっかり感じ取っていて、「しっかり者にならなきゃ」という思いがあったんだと思います。誰かのためにという思いを持っている部分は、親子で似ているんだろうなと感じました。

ーーお父さん役の後藤淳平さんを含め、ご家族の配役のバランスも絶妙ですね。

中沢：僕が衣装合わせに行ったときに、まだ後藤さんとはお会いしていなかったのですが、「お父さん役の後藤さんと顔が似てるね」という話題が出たんです（笑）。僕もよく周りから「柔らかい」とか「穏やかそう」と言われますし、笑顔が似ていると言っていただいたりもするので、たしかに似ているんじゃないかなと。「永作さんと後藤さんから生まれてきそう」という雰囲気は僕自身も勝手に感じていました。顔や雰囲気が似ているというのは家族を演じる上で大事だと思うので、そこが話題になってくれてよかったです。

鮨アカデミーは「混ざりたいな、うらやましい（笑）」

ーー現場では永作さんとどのようなお話をされているんですか？

中沢：お芝居について深く話し込むというよりは、他愛もない話をしてコミュニケーションをとっています。永作さんが「お芝居をした方が人となりがわかる」とおっしゃっていたので、現場に入ってからのお芝居の空気感でやり取りしていくことが多いですね。あとは、お互いにコーヒーが好きだということが分かって、「今度おいしいコーヒー豆をあげる」と約束してもらったり（笑）。また撮影の合間に永作さんが「キャッチボールに付き合って」と誘ってくださったこともありました。スタッフの皆さんに見守られながら2人でキャッチボールをしたのは、すごく良い思い出です。

ーー渚は鮨アカデミー組とは異なる軸で動いていますが、現場の雰囲気はいかがですか？

中沢：現場全体の雰囲気はすごく良いと思います。ただ、僕自身は別軸での撮影が多いので、番宣などで鮨アカデミー側のキャストと一緒になった時に話を聞くと、すごく楽しそうで。混ざりたいな、うらやましいなといつも思っています（笑）。

ーー番宣などでお会いする機会もあるかと思いますが、同世代の山時聡真さんの印象はいかがですか？

中沢：山時さんとは共通の知り合いもいて、現場で一緒になる前から全然仲が良かったんです。「さんちゃんって呼んでください」と言われたので、とりあえず「さんちゃん」と呼んでいます（笑）。この前、さんちゃん主演の映画も観に行きました。

ーー今後、お2人のシーンもあるのでしょうか？

中沢：2人のシーンも控えているのですが、お互いに“ゲラ”なことが発覚したので、撮影がちょっと心配ですね（笑）。笑っている人を見るとつられて笑っちゃうタイプなので、危険です。

小栗旬への憧れが、俳優業へ踏み出すきっかけに

ーー渚は、将来の夢に対して親からの期待を重圧に感じてしまう一面もあります。中沢さんご自身は、渚の気持ちに共感する部分はありましたか？

中沢：渚の気持ちはすごく分かります。なので、役作りという面ではそんなに苦労せず、すんなり入りやすかったですね。

ーー中沢さんご自身も、親からのプレッシャーを感じた経験があるのでしょうか？

中沢：親からの直接的なプレッシャーはあまりなかったと思います。ただ、うちの家族は父も母も、兄弟もみんなスポーツをやっていて、大会で結果を残すようなスポーツ一家だったんです。その中で「僕は何もないな」という負い目のような、プレッシャーというか「自分も頑張らなきゃな」という気持ちは持っていました。

ーーそこから俳優業へ踏み出したきっかけは何だったのでしょうか？

中沢：小栗旬さんの作品を観て「面白そうだな」と思ったのがきっかけです。でも、もともとあまり表に出るタイプじゃなかったので、親にも言わずにこっそり事務所に履歴書を送りました。

ーーご家族には内緒で！

中沢：急に話したので親もかなり意外だったみたいで、最初は冗談半分に捉えていた部分があったと思います（笑）。

中沢元紀の今後の意外な目標「減量に挑戦してみたい」

ーー渚はスマートフォンや電話越しでの1人芝居も多いですが、演じる上で意識していることはありますか？

中沢：実際に会って話すよりも、電話のほうが素の表情が表れると思うんです。お母さんには見せない表情が、電話をしている時なら自然と出てくるんじゃないかなと想像しながら演じています。最初の方はフラットな状態でしたが、渚が追い詰められていくにつれて1人のシーンも増えてくると思うので、そうした心情の“変化”は意識していますね。

ーー本作は「家族の距離感」もひとつのテーマになっています。中沢さんは、みなとと渚の距離感をどう感じていますか？

中沢：家族の理想の距離感って、環境や年齢によって全然違うと思うんです。でも、みなとと渚は対等というか、衝突してしまうこともあるけれど、すごく素敵な関係だなと思います。

ーー役者としての今後の目標、挑戦してみたい役などはありますか？

中沢：ドラマも好きですが、もっと映画にも出演していきたいです。挑戦してみたい役でいうと、実は最近、ボクシングの映画を観たばかりで、今すごくボクサー役をやりたいです（笑）。本格的な減量などにも挑戦してみたいですね。

ーー最後に、今後の物語の展開に向けて、視聴者の方へメッセージをお願いします。

中沢：これから渚が感情を爆発させる展開が待っています。そこが一番彼の人となりが分かる場面になると思いますし、お母さんとの衝突や、大江戸先生からの言葉を経て、渚が一歩成長するきっかけになります。ひどいことを言ってしまう場面もありますが、どうか温かく見守っていただけたらうれしいです。（文＝玉置正義）