ロス世代CB喜多壱也が主力務めるソシエダB、65年ぶり2部残留に王手!! 下位直接対決で9試合ぶり勝利
[5.11 ラ・リーガ2部第39節 ウエスカ 1-2 ソシエダB]
ロサンゼルス五輪世代のDF喜多壱也が所属するソシエダBは11日、ラ・リーガ2部第39節でウエスカと対戦し、2-1で勝利した。2部残留を争う直接対決で9試合ぶりの勝利を挙げ、16位に浮上。3試合を残して降格圏との勝ち点差は9に広がり、ソシエダBにとって65年ぶりの2部残留が大きく近づいた。
前節終了時点で17位のソシエダBと19位のウエスカとの直接対決。ソシエダBは前半27分にMFランデル・アスティアザランのヘディングシュートで先制したが、後半21分にはMFミケル・ロドリゲスが一発退場処分を下され、数的不利で戦うことになった。だが、同32分にアスティアザランのアシストからMFジョブ・オチェンが追加点。最後は終了間際に失点したが、2-1で逃げ切った。
CBの一角で先発した喜多は試合序盤にイエローカードを受けながらもフル出場。今季29試合目の出場を勝利で飾った。
ソシエダBは昨季のREFE1部(3部相当)で3位につけ、昇格プレーオフを経て今季から2部に参入。今季はBチームで唯一ラ・リーガ2部に参戦し、残留に向けてシーズン終盤を戦っている。ソシエダBは2021-22シーズンにも2部昇格を果たし、60年ぶりの舞台に挑んだが、わずか1年で降格。もし今季の残留が決まれば、初昇格で9位残留を果たした1960-61シーズン以来65年ぶりの快挙となる。
Bチームの2部残留は近年、スペイン屈指の育成クラブも苦しんできた狭き門。かつて2010-11シーズンにはマルク・バルトラ、セルジ・ロベルト、ノリートらを擁したバルセロナBが昇格初年度から3位躍進を果たし、13-14シーズンにも元神戸のセルジ・サンペールらが3位に導いたこともあったが、そのバルセロナBでさえ14-15シーズンには降格。17-18シーズンにも再昇格したが、1年で降格し、現在は4部で戦っている。また2010年以降はビジャレアルBが2度にわたって昇格したが、いずれも2シーズン限りで降格。15-16シーズンのビルバオ・アスレティックも1年で降格していた。
ソシエダBが2部残留を勝ち取れば、MF久保建英が所属するトップチームのコパ・デル・レイ制覇と同様、喜多もクラブの歴史に大きく名を刻むチャンス。残り3試合では20位のミランデス、12位のアルバセテ、22位のクルトゥラル・レオネサと下位との直接対決が続いており、勝ち点を一つでも獲得すれば自力残留が決まる。
ロサンゼルス五輪世代のDF喜多壱也が所属するソシエダBは11日、ラ・リーガ2部第39節でウエスカと対戦し、2-1で勝利した。2部残留を争う直接対決で9試合ぶりの勝利を挙げ、16位に浮上。3試合を残して降格圏との勝ち点差は9に広がり、ソシエダBにとって65年ぶりの2部残留が大きく近づいた。
前節終了時点で17位のソシエダBと19位のウエスカとの直接対決。ソシエダBは前半27分にMFランデル・アスティアザランのヘディングシュートで先制したが、後半21分にはMFミケル・ロドリゲスが一発退場処分を下され、数的不利で戦うことになった。だが、同32分にアスティアザランのアシストからMFジョブ・オチェンが追加点。最後は終了間際に失点したが、2-1で逃げ切った。
ソシエダBは昨季のREFE1部(3部相当)で3位につけ、昇格プレーオフを経て今季から2部に参入。今季はBチームで唯一ラ・リーガ2部に参戦し、残留に向けてシーズン終盤を戦っている。ソシエダBは2021-22シーズンにも2部昇格を果たし、60年ぶりの舞台に挑んだが、わずか1年で降格。もし今季の残留が決まれば、初昇格で9位残留を果たした1960-61シーズン以来65年ぶりの快挙となる。
Bチームの2部残留は近年、スペイン屈指の育成クラブも苦しんできた狭き門。かつて2010-11シーズンにはマルク・バルトラ、セルジ・ロベルト、ノリートらを擁したバルセロナBが昇格初年度から3位躍進を果たし、13-14シーズンにも元神戸のセルジ・サンペールらが3位に導いたこともあったが、そのバルセロナBでさえ14-15シーズンには降格。17-18シーズンにも再昇格したが、1年で降格し、現在は4部で戦っている。また2010年以降はビジャレアルBが2度にわたって昇格したが、いずれも2シーズン限りで降格。15-16シーズンのビルバオ・アスレティックも1年で降格していた。
ソシエダBが2部残留を勝ち取れば、MF久保建英が所属するトップチームのコパ・デル・レイ制覇と同様、喜多もクラブの歴史に大きく名を刻むチャンス。残り3試合では20位のミランデス、12位のアルバセテ、22位のクルトゥラル・レオネサと下位との直接対決が続いており、勝ち点を一つでも獲得すれば自力残留が決まる。