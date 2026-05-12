トッテナムは追いつかれてのドロー、降格圏までわずか2ポイント差で残り2試合へ…田中碧スタメンのリーズは残留確定
[5.11 プレミアリーグ第36節 トッテナム 1-1 リーズ]
プレミアリーグ第36節のトッテナム対リーズが11日に行われ、1-1のドローに終わった。トッテナムは残り2試合で降格圏の18位・ウエスト・ハムと勝ち点2差の17位。一方のリーズはトッテナム戦の前に他会場の結果を受けて残留が確定した。MF田中碧は今節も先発出場して要所で攻守ともに質の高いプレーを見せた。
前半19分、トッテナムのMFマティス・テルが自陣ペナルティエリア左深くで相手にプレスを受けながらもキープしたが、中央へ戻したボールが浮いてクロスのような形に。リーズのMFジェームズ・ジャスティンに思わぬ決定機が訪れかけたが、手前でDFケビン・ダンソがクリアして事なきを得た。リーズは続く同21分のショートコーナーからDFジョー・ロドンがFWブレンデン・アーロンソンのクロスを頭で合わせるも、ゴールライン上でGKアントニン・キンスキーの好守に阻まれた。
前半32分にはリーズGKカール・ダーロウが8秒ルールの違反でトッテナムにCKが与えられる珍しいシーン。すると、トッテナムはこのCKからDFペドロ・ポロがFWリシャルリソンの落としを右足ダイレクトでシュートして枠を捉えたが、DFパスカル・ストライクのゴールカバーに遭った。
リーズは前半40分、MF田中碧がペナルティアーク内から左足でミドルシュートを放つも、軸足が滑って枠の素左。前半終了間際にはFWドミニク・カルバート・ルーウィンがペナルティエリア内で倒される場面もあったが、オフサイドでPKとはならずスコアレスで前半を終了した。
0-0で迎えた後半5分、トッテナムが先制した。ポロが蹴った右CKは相手にクリアされるも、MFマティス・テルがペナルティエリア手前中央左寄りで拾って右足コントロールシュート。これがゴール右に吸い込まれた。
1点ビハインドのリーズは後半12分、CKのこぼれ球を拾った田中が中盤で斜め後方に体を向けた状態から、体を捻って相手の意表を突くようにゴール前へ浮き球を供給。フリーのDFジャカ・ビヨルにはわずかに合わなかったが、アイディアのあるプレーを見せた。
それでもリーズは後半27分、MFイーサン・アンパドゥがテルに顔を蹴られた場面をめぐってオンフィールド・レビューが行われた結果、PKが与えられた。カルバート・ルーウィンが同29分にこのチャンスで決めて1-1とした。
トッテナムは後半40分、プレシーズンマッチで右膝の大怪我に見舞われたMFジェームズ・マディソンが待望の今季初出場。試合は13分表示のアディショナルタイムに突入し、田中は同45+3分にMFショーン・ロングスタッフとの交代で退いた。
ロングスタッフは後半45+8分にペナルティエリア左に抜け出す決定機を迎えるも、GKキンスキーのビッグセーブとクロスバーに阻まれて逆転とはならず。対するトッテナムは同45+13分、マディションがMFルーカス・ヌメチャとのペナルティエリア内の対峙で転倒するもPKにはならなかった。そのまま1-1でタイムアップを迎え、トッテナムとしては降格圏との勝ち点差を一つ広げるにとどまるドローになった。
プレミアリーグ第36節のトッテナム対リーズが11日に行われ、1-1のドローに終わった。トッテナムは残り2試合で降格圏の18位・ウエスト・ハムと勝ち点2差の17位。一方のリーズはトッテナム戦の前に他会場の結果を受けて残留が確定した。MF田中碧は今節も先発出場して要所で攻守ともに質の高いプレーを見せた。
前半19分、トッテナムのMFマティス・テルが自陣ペナルティエリア左深くで相手にプレスを受けながらもキープしたが、中央へ戻したボールが浮いてクロスのような形に。リーズのMFジェームズ・ジャスティンに思わぬ決定機が訪れかけたが、手前でDFケビン・ダンソがクリアして事なきを得た。リーズは続く同21分のショートコーナーからDFジョー・ロドンがFWブレンデン・アーロンソンのクロスを頭で合わせるも、ゴールライン上でGKアントニン・キンスキーの好守に阻まれた。
リーズは前半40分、MF田中碧がペナルティアーク内から左足でミドルシュートを放つも、軸足が滑って枠の素左。前半終了間際にはFWドミニク・カルバート・ルーウィンがペナルティエリア内で倒される場面もあったが、オフサイドでPKとはならずスコアレスで前半を終了した。
0-0で迎えた後半5分、トッテナムが先制した。ポロが蹴った右CKは相手にクリアされるも、MFマティス・テルがペナルティエリア手前中央左寄りで拾って右足コントロールシュート。これがゴール右に吸い込まれた。
1点ビハインドのリーズは後半12分、CKのこぼれ球を拾った田中が中盤で斜め後方に体を向けた状態から、体を捻って相手の意表を突くようにゴール前へ浮き球を供給。フリーのDFジャカ・ビヨルにはわずかに合わなかったが、アイディアのあるプレーを見せた。
それでもリーズは後半27分、MFイーサン・アンパドゥがテルに顔を蹴られた場面をめぐってオンフィールド・レビューが行われた結果、PKが与えられた。カルバート・ルーウィンが同29分にこのチャンスで決めて1-1とした。
トッテナムは後半40分、プレシーズンマッチで右膝の大怪我に見舞われたMFジェームズ・マディソンが待望の今季初出場。試合は13分表示のアディショナルタイムに突入し、田中は同45+3分にMFショーン・ロングスタッフとの交代で退いた。
ロングスタッフは後半45+8分にペナルティエリア左に抜け出す決定機を迎えるも、GKキンスキーのビッグセーブとクロスバーに阻まれて逆転とはならず。対するトッテナムは同45+13分、マディションがMFルーカス・ヌメチャとのペナルティエリア内の対峙で転倒するもPKにはならなかった。そのまま1-1でタイムアップを迎え、トッテナムとしては降格圏との勝ち点差を一つ広げるにとどまるドローになった。