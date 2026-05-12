名古屋圏でPixel 10aが強い Androidスマホ人気ランキングTOP10 2026/5/12
「BCNランキング」2026年4月27日〜5月3日の日次集計データ・名古屋圏（愛知県・三重県・岐阜県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Pixel 10a 128GB(NTT docomo)（Google）
2位 Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）
3位 Pixel 10a(au)（Google）
4位 A5 5G(au)（OPPO）
5位 Galaxy S26 256GB(SoftBank)（SAMSUNG）
6位 A5 5G(UQ mobile)（OPPO）
7位 Pixel 10a 128GB(Y!mobile)（Google）
8位 Pixel 10a 128GB(SoftBank)（Google）
9位 Pixel 10a 128GB(UQ mobile)（Google）
10位 Galaxy A25 5G(Y!mobile)（SAMSUNG）
10位 AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Pixel 10a 128GB(NTT docomo)（Google）
2位 Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）
3位 Pixel 10a(au)（Google）
5位 Galaxy S26 256GB(SoftBank)（SAMSUNG）
6位 A5 5G(UQ mobile)（OPPO）
7位 Pixel 10a 128GB(Y!mobile)（Google）
8位 Pixel 10a 128GB(SoftBank)（Google）
9位 Pixel 10a 128GB(UQ mobile)（Google）
10位 Galaxy A25 5G(Y!mobile)（SAMSUNG）
10位 AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。