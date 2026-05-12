12日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比32.0ポイント高の3874ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



3940.53ポイント ボリンジャーバンド3σ

3878.29ポイント ボリンジャーバンド2σ

3874.00ポイント 12日夜間取引終値

3840.93ポイント 11日TOPIX現物終値

3823.30ポイント 5日移動平均

3816.04ポイント ボリンジャーバンド1σ

3773.00ポイント 一目均衡表・転換線

3753.80ポイント 25日移動平均

3703.43ポイント 75日移動平均

3696.75ポイント 一目均衡表・基準線

3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）

3691.56ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3629.31ポイント ボリンジャーバンド2σ

3625.62ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）

3567.07ポイント ボリンジャーバンド3σ

3396.28ポイント 200日移動平均



株探ニュース