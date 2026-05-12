　12日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比32.0ポイント高の3874ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3940.53ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3878.29ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3874.00ポイント　　12日夜間取引終値
3840.93ポイント　　11日TOPIX現物終値
3823.30ポイント　　5日移動平均
3816.04ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3773.00ポイント　　一目均衡表・転換線
3753.80ポイント　　25日移動平均
3703.43ポイント　　75日移動平均
3696.75ポイント　　一目均衡表・基準線
3694.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
3691.56ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3629.31ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3625.62ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
3567.07ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3396.28ポイント　　200日移動平均

株探ニュース