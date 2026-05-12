TOPIX先物テクニカルポイント（12日夜間取引終了時点）
12日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比32.0ポイント高の3874ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3940.53ポイント ボリンジャーバンド3σ
3878.29ポイント ボリンジャーバンド2σ
3874.00ポイント 12日夜間取引終値
3840.93ポイント 11日TOPIX現物終値
3823.30ポイント 5日移動平均
3816.04ポイント ボリンジャーバンド1σ
3773.00ポイント 一目均衡表・転換線
3753.80ポイント 25日移動平均
3703.43ポイント 75日移動平均
3696.75ポイント 一目均衡表・基準線
3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
3691.56ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3629.31ポイント ボリンジャーバンド2σ
3625.62ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
3567.07ポイント ボリンジャーバンド3σ
3396.28ポイント 200日移動平均
株探ニュース
3940.53ポイント ボリンジャーバンド3σ
3878.29ポイント ボリンジャーバンド2σ
3874.00ポイント 12日夜間取引終値
3840.93ポイント 11日TOPIX現物終値
3823.30ポイント 5日移動平均
3816.04ポイント ボリンジャーバンド1σ
3773.00ポイント 一目均衡表・転換線
3753.80ポイント 25日移動平均
3703.43ポイント 75日移動平均
3696.75ポイント 一目均衡表・基準線
3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
3691.56ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3629.31ポイント ボリンジャーバンド2σ
3625.62ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
3567.07ポイント ボリンジャーバンド3σ
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