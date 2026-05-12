　12日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比10ポイント安の833ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

865.90ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
842.66ポイント　　11日東証グロース市場250指数現物終値
836.96ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
833.00ポイント　　12日夜間取引終値
813.80ポイント　　5日移動平均
808.02ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
787.50ポイント　　一目均衡表・転換線
779.08ポイント　　25日移動平均
755.00ポイント　　一目均衡表・基準線
750.27ポイント　　75日移動平均
750.14ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
736.76ポイント　　200日移動平均
729.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
721.20ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
718.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
692.26ポイント　　ボリンジャーバンド3σ

株探ニュース