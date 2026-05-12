12日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比10ポイント安の833ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



865.90ポイント ボリンジャーバンド3σ

842.66ポイント 11日東証グロース市場250指数現物終値

836.96ポイント ボリンジャーバンド2σ

833.00ポイント 12日夜間取引終値

813.80ポイント 5日移動平均

808.02ポイント ボリンジャーバンド1σ

787.50ポイント 一目均衡表・転換線

779.08ポイント 25日移動平均

755.00ポイント 一目均衡表・基準線

750.27ポイント 75日移動平均

750.14ポイント ボリンジャーバンド-1σ

736.76ポイント 200日移動平均

729.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）

721.20ポイント ボリンジャーバンド2σ

718.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）

692.26ポイント ボリンジャーバンド3σ



株探ニュース