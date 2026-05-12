グロース先物テクニカルポイント（12日夜間取引終了時点）
12日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比10ポイント安の833ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
865.90ポイント ボリンジャーバンド3σ
842.66ポイント 11日東証グロース市場250指数現物終値
836.96ポイント ボリンジャーバンド2σ
833.00ポイント 12日夜間取引終値
813.80ポイント 5日移動平均
808.02ポイント ボリンジャーバンド1σ
787.50ポイント 一目均衡表・転換線
779.08ポイント 25日移動平均
755.00ポイント 一目均衡表・基準線
750.27ポイント 75日移動平均
750.14ポイント ボリンジャーバンド-1σ
736.76ポイント 200日移動平均
729.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
721.20ポイント ボリンジャーバンド2σ
718.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
692.26ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
865.90ポイント ボリンジャーバンド3σ
842.66ポイント 11日東証グロース市場250指数現物終値
836.96ポイント ボリンジャーバンド2σ
833.00ポイント 12日夜間取引終値
813.80ポイント 5日移動平均
808.02ポイント ボリンジャーバンド1σ
787.50ポイント 一目均衡表・転換線
779.08ポイント 25日移動平均
755.00ポイント 一目均衡表・基準線
750.27ポイント 75日移動平均
750.14ポイント ボリンジャーバンド-1σ
736.76ポイント 200日移動平均
729.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
721.20ポイント ボリンジャーバンド2σ
718.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
692.26ポイント ボリンジャーバンド3σ
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