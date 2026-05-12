東都大学野球春季リーグ戦

今秋ドラフト候補の豪快弾が話題を集めている。東都大学野球春季リーグ戦で、青学大・渡部海捕手（4年）が、今季1号となる豪快な満塁弾。ファンから熱視線が注がれている。

7日に神宮球場で行われた東洋大戦。4-1の9回1死満塁で渡部のバットが火を噴いた。初球を捉え、打った瞬間にホームランと分かる当たり。左翼手もすぐに打球を追うのをやめた。

主将の一発にネット上の野球ファンも騒然。「はい、絶対ドラ1」「スイングスピードやばすぎやろ見えへんてwww」「これ見たら競合でも行きたい」「いやぁこれは欲しい球団多いぞ」「何球団競合するんだろうな」「なんとか引き当てて欲しい…今からお祈りが必要」などと、早くも“争奪戦”の様相を呈している。

渡部は智弁和歌山高2年時、夏の甲子園で中西聖輝とバッテリーを組み全国制覇。青学大でも強肩強打の捕手として活躍し、昨年の明治神宮大会で2年連続2度目の優勝に貢献した。

6連覇中の青学大。逆転優勝の望みを残し、最終週に首位の国学院大と対戦する。



（THE ANSWER編集部）