ＮＨＫ Ｅテレ「おかあさんといっしょ」で「第１２代体操のお兄さん」を務めた福尾誠が雰囲気ガラリな近影を見せた。

１２日までに公式インスタグラムが更新され「お知らせです ＃ポカリスエット 新ＷＥＢＣＭ『汗をほめよう』篇に出演させていただいております！」と福尾のＣＭ出演を報告。

「今まさに、逆上がりの練習を頑張っているおともだちもきっと多いと思います。ＣＭを観（み）て、『練習を頑張ろう！』と思った皆さんに誠お兄さんからアドバイス！ 大切なのは“からだを鉄棒から離さない”こと！腕を伸ばさずからだを鉄棒に引きつけて、勢いよく蹴り上げることが大切とのことでした。『沢山（たくさん）練習すると、手が痛くなることもあるので、無理せずに自分のペースで少しずつ！』とメッセージを預かっています」とつづり、「気温も高くなってきましたので、親子で水分補給をしながら、からだを動かすことを楽しんでください！」と呼びかけた。

公開されているＣＭは福尾が子どもと逆上がりを練習する内容。パパ役の福尾は黒縁の眼鏡をかけてガラリと印象を変えた。フォロワーは「パパ役のまことお兄さん素敵すぎます…！！！！やばい…！」「メガネ姿がお似合いです！！すごく素敵」「メガネお似合いですね ＣＭ出演おめでとうございます」「国宝級イケメン貴公子」「逆上がりのシーンがピシッと綺麗でさすが」と絶賛した。

「まことお兄さん」として親しまれた福尾は２０２３年４月に番組を卒業した。