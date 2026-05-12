エクアドル代表がW杯で着用するユニに注目

北中米ワールドカップ（W杯）は現地時間6月11日に開幕する。

新フォーマットでの開催となるなか、サッカーユニフォーム研究家である「ともさん」はエクアドル代表がW杯本大会で着用する一着に注目している。

今大会はアメリカ、カナダ、メキシコの共同開催。3か国での共同開催は初となり、出場国も32チームから48チームへと増加した。4チームずつの12グループに分かれ、上位2チームと、3位チームの中で成績が上位の8チームが決勝トーナメント（ラウンド32）へと進出する。

各国本大会へ向けて準備を進め、着用する新ユニフォームも続々と発表。エクアドル代表が伝統とする美しい黄金色のイエローの1stユニフォーム。サプライヤーを務める地元企業のmarathon（現地発音だとマラトン）とのパートナーシップ30周年という節目の年に力作デザインを発表した。

「それぞれ襟形状が違う1st、2nd、3rdモデルを発表する力の入れよう。ホワイトを用意するのはW杯ならではか。背面襟には『Sonar, Trascender y Hacer Historia』（夢を見、超越。そして歴史を作る）と記載されており、これもW杯イヤーの国民を団結させるデザインのひとつと言えよう」と、ともさんも注目の一着となっている。（FOOTBALL ZONE編集部）