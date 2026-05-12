家づくりのプロが新居で後悔…採用して“無駄になった設備3選”「分かっていても陥る落とし穴」「やめればよかった…」
家づくりのプロであっても、実際に生活を始めてから「失敗した」と気づくことは少なくない。愛知県で長年家づくりに携わる工務店「ハピナイス」社長・林拓未さん（@hapinice）が、数年前に自宅を建てた際に採用し、現在では「無駄だった」と後悔している設備を紹介した動画に反響が集まっている。プロのリアル失敗談とは…？
【画像】流行でも不便…プロが指摘する『残念な住宅設備オプション４選』
数百件もの家づくりに携わってきた林さんが、自宅で採用したものの「無駄になってしまった」と振り返る設備は3つ。一つ目は、「映えを優先した結果の代償」だという。
「普段から顧客に対して『おしゃれだけを優先して設備を選ぶのは絶対にダメ』とアドバイスしているにもかかわらず、自宅においては完全に『映え』を狙って導入してしまいました」
その設備とは「バイオエタノール暖炉」だ。新築当初は客が遊びに来た時などに披露していたが、実際の生活においてはデメリットが目立つようになった。
「見た目の雰囲気は良いものの、燃料代が高いうえに、本物の薪暖炉のように部屋全体を暖めるほどの暖房効果は得られませんでした。くれぐれも安易にバイオエタノール暖炉を採用しないように気をつけてください（笑）」
2つ目は、幸せな休日を思い描いて採用した「庭のウッドデッキ」だ。こちらは「ライフスタイルの変化への対応不足」から後悔ポイントとなったと話す。庭でのバーベキューの際に腰を掛けやすいようにと、あえて段差を設けたウッドデッキを設置した。ところが、子どもの成長とともに庭の使い方が大きく変わり、想定していた使い方がほとんどできなくなってしまったという。
「一番下の子どもがサッカーを始め、庭を練習スペースとして使うようになったのですが、ウッドデッキの『段差』がサッカーの練習をする上では邪魔になってしまいました。ウッドデッキは固定の段差を作ってしまうのではなく、フラットにしておけばよかったと思います」
3つ目は、あえてトレンドに逆行した結果、やはり後悔したという「お風呂の窓と鏡」。
近年、掃除の手間などを省くために「窓なし」「鏡なし」を選択する人が増えている。住宅のプロである林さんは、当然そうした傾向を十分に理解していた。しかし、それでも自身の自宅では、換気や開放感、入浴中の身だしなみチェックのために、あえて「窓」と「鏡」を設置する決断をしたという。
「でも、実際に生活してみると、換気や開放感といった設置当初の目的よりも毎日の掃除の負担の方が大きく、ない方がよかったと感じています」
家づくりのプロであっても、「見栄え」や「特定のシーンのみの利便性」に引っ張られ、日々の実用性や将来の変化、メンテナンスの手間を見落としてしまうことがある。林さんは「リスクを承知の上で採用してみたものの、実際に暮らしてみてやっぱり後悔した！という『分かっていても陥る落とし穴』」として、自身のリアルな失敗談を家づくりの教訓として生かしてほしいと語る。なお、動画では自宅での実体験に加え、これまで数多くの家づくりに携わる中で見えてきた、“流行しているものの実際には不便で使いにくい”「採用して後悔しやすい設備」4選についても解説している。
【画像】流行でも不便…プロが指摘する『残念な住宅設備オプション４選』
数百件もの家づくりに携わってきた林さんが、自宅で採用したものの「無駄になってしまった」と振り返る設備は3つ。一つ目は、「映えを優先した結果の代償」だという。
その設備とは「バイオエタノール暖炉」だ。新築当初は客が遊びに来た時などに披露していたが、実際の生活においてはデメリットが目立つようになった。
「見た目の雰囲気は良いものの、燃料代が高いうえに、本物の薪暖炉のように部屋全体を暖めるほどの暖房効果は得られませんでした。くれぐれも安易にバイオエタノール暖炉を採用しないように気をつけてください（笑）」
2つ目は、幸せな休日を思い描いて採用した「庭のウッドデッキ」だ。こちらは「ライフスタイルの変化への対応不足」から後悔ポイントとなったと話す。庭でのバーベキューの際に腰を掛けやすいようにと、あえて段差を設けたウッドデッキを設置した。ところが、子どもの成長とともに庭の使い方が大きく変わり、想定していた使い方がほとんどできなくなってしまったという。
「一番下の子どもがサッカーを始め、庭を練習スペースとして使うようになったのですが、ウッドデッキの『段差』がサッカーの練習をする上では邪魔になってしまいました。ウッドデッキは固定の段差を作ってしまうのではなく、フラットにしておけばよかったと思います」
3つ目は、あえてトレンドに逆行した結果、やはり後悔したという「お風呂の窓と鏡」。
近年、掃除の手間などを省くために「窓なし」「鏡なし」を選択する人が増えている。住宅のプロである林さんは、当然そうした傾向を十分に理解していた。しかし、それでも自身の自宅では、換気や開放感、入浴中の身だしなみチェックのために、あえて「窓」と「鏡」を設置する決断をしたという。
「でも、実際に生活してみると、換気や開放感といった設置当初の目的よりも毎日の掃除の負担の方が大きく、ない方がよかったと感じています」
家づくりのプロであっても、「見栄え」や「特定のシーンのみの利便性」に引っ張られ、日々の実用性や将来の変化、メンテナンスの手間を見落としてしまうことがある。林さんは「リスクを承知の上で採用してみたものの、実際に暮らしてみてやっぱり後悔した！という『分かっていても陥る落とし穴』」として、自身のリアルな失敗談を家づくりの教訓として生かしてほしいと語る。なお、動画では自宅での実体験に加え、これまで数多くの家づくりに携わる中で見えてきた、“流行しているものの実際には不便で使いにくい”「採用して後悔しやすい設備」4選についても解説している。