「構想力・イノベーション講座」（運営Aoba-BBT）の人気講師で、シンガポールを拠点に活躍する戦略コンサルタント坂田幸樹氏の最新刊『戦略のデザイン ゼロから「勝ち筋」を導き出す10の問い』（ダイヤモンド社）は、新規事業の立案や自社の課題解決に役立つ戦略の立て方をわかりやすく解説する入門書。戦略とは何か。変化の時代に、企業は何を問い直すべきなのか。本連載では、さまざまな経営や組織の悩みについて坂田氏に話を聞きながら、同書の考え方を現在進行形の課題へと結びつけていく。

同じ環境にいるのに、なぜ差がつくのか

――同じ会社で、同じ上司のもとで働いているのに、着実に成長していく人と、忙しく働いているのになかなか評価が上がらない人に分かれることがあります。この差はどこから生まれるのでしょうか？

多くの人はこの違いを「能力」や「努力量」の差だと考えがちです。しかし実際には、それほど単純ではありません。現場を見ていると、差を生んでいるのはもっと根本的なもの、「視野の広さ」だと感じます。

停滞している人の行動は、非常にわかりやすいです。

会議では、意識的なのか無意識なのか、基本的に自分を守ることに意識が向いています。上司の意見に同調し、場の空気を壊さない発言を選ぶ。あるいは自分の担当部署の話に終始し、全体への影響は後回しにされがちです。

本人としては合理的に振る舞っているつもりかもしれませんが、その思考の前提は常に「短期」と「局所」にあります。

目の前の評価を落とさないこと。自分の担当範囲で成果を出すこと。その積み重ねが、結果として成長を止めてしまうのです。

――では、成長していく人はどのような視点で物事を捉えているのでしょうか？

成長していく人は、視野が広いのが特徴です。常に、「この意思決定は、長期的に事業を強くするか？」と問いかけています。

たとえば採用一つをとってもそうです。短期的に人手が足りないからといって採用するのではなく、その人材が中長期でどのような価値をもたらすのかを考えます。

また案件を受注するかどうかの判断でも、目先の売上だけでなく、その案件が将来の競争力につながるのかを見極めます。

判断軸が「今」ではなく「将来」にあり、「自分の部署」ではなく「会社全体」にある。

この視野の広さが思考の違いを生み、やがて大きな差となって現れてきます。

視野は「時間軸」と「空間軸」で決まる

――その「視野の広さ」とは、具体的にどういうことでしょうか？

視野の広さは、大きく2つの軸で捉えることができます。

一つは「時間軸」です。どのくらい先までを見て意思決定しているか、つまり短期の損得で見るのか、長期的にどうなるかを考えているのかです。

もう一つは「空間軸」です。どこまでの範囲を見て意思決定しているかです。たとえば、自分の部署だけでなく、他部署や顧客、さらには事業全体への影響まで見えているかどうかです。

停滞する人は、この時間軸と空間軸のどちらか、あるいは両方が欠けています。逆に成長する人は、この2つの軸を行き来しながら判断しています。

この2つの軸を意識するだけで、日々の判断は大きく変わってきます。

――坂田さん自身が、視野の重要性を強く意識するようになったきっかけがあったのですか？

新人時代の経験が大きな転機でした。

企業再生の現場で、当時の私は「なんとか会社を残すこと」ばかりを考えていました。そんなとき上司から、「会社を残すことが目的ではない。強い事業を作ることが目的だ」と言われたのです。その一言で、視点が大きく変わりました。

「会社を守る」という発想に立つと、どうしても目の前の損失を避ける判断になりがちです。判断の軸は短期にあり、対象も自分たちの組織の中に閉じます。

一方で「事業を強くする」という視点に立つと、将来にわたって顧客や市場に価値を提供できるかという観点で判断することになります。判断の軸は長期にあり、対象もステークホルダー全体へと広がります。

何を残し、何を変えるのか。その判断は、どこまで先を見ているか、どこまで広く見ているかという視野の広さによって決まるのです。

「戦略のデザイン」とはどういうことか

――こうした「長期・全体で考える力」は、本書『戦略のデザイン』の考え方とどのようにつながるのでしょうか？

本書で扱っているのは、まさに今お話しした「長期的かつ全体で考える視点」を、実際の戦略に落とし込むための方法です。

デザインには、「形のないものを形にする」という意味があります。成長する人が持つ「長期的に事業を強くするか」という問いも、最初は曖昧なものです。それを戦略として可視化し、チームが動くための地図として描いていくこと。それが「戦略をデザインする」ということです。

本書では、戦略をデザインするための問いを10個提示しています。「この戦略の先に誰の笑顔があるか」「10年後の世の中はどう変わるか」といった問いに向き合うことで、視野の時間軸と空間軸を自然に広げながら、意思決定を具体的な行動へとつなげていくことができます。

戦略は、こうした問いに沿って順序立てて思考することで、誰でも実践的に描くことができるようになります。

――最後に、「自分は視野が狭いかもしれない」と感じている人にアドバイスをお願いします。

やるべきことはシンプルです。何かを判断するたびに、「この意思決定は、長期的に事業を強くするか？」と自問する習慣を持つことです。この問いを持つだけで、思考の前提が変わり、短期の損得やその場の空気に流されにくくなります。

同じ会社にいても、成長する人と停滞する人に分かれるのは当然です。なぜなら、見ている世界がまったく違うからです。視野が変われば意思決定が変わり、意思決定が変わればキャリアは大きく変わります。

その出発点は、たった1つの問いにあります。

――ありがとうございました。

坂田幸樹（さかた・こうき）

IGPIグループ共同経営者、IGPIシンガポール取締役CEO、JBIC IG Partners取締役。早稲田大学政治経済学部卒、IEビジネススクール経営学修士（MBA）。ITストラテジスト。

大学卒業後、キャップジェミニ・アーンスト・アンド・ヤング（現フォーティエンスコンサルティング）に入社。日本コカ・コーラを経て、創業期のリヴァンプ入社。アパレル企業、ファストフードチェーン、システム会社などへのハンズオン支援（事業計画立案・実行、M＆A、資金調達など）に従事。

その後、支援先のシステム会社にリヴァンプから転籍して代表取締役に就任。

退任後、経営共創基盤（IGPI）に入社。2013年にIGPIシンガポールを立ち上げるためシンガポールに拠点を移す。現在は3拠点、8国籍のチームで日本企業や現地企業、政府機関向けのプロジェクトに従事。

単著に『戦略のデザイン ゼロから「勝ち筋」を導き出す10の問い』『超速で成果を出す アジャイル仕事術』、共著に『構想力が劇的に高まる アーキテクト思考』（共にダイヤモンド社）がある。