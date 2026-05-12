「とんかつ店はまだ赤字」…野球を辞め、家業を継いだドラ１の《現在地》

元福岡ソフトバンクホークスの江川智晃氏（39歳）。

ドラフト1巡目指名で期待されたが、レギュラーに定着することはできず。現役時代は怪我に苦しんだ15年間だった。

しかし、ダルビッシュ有・吉井理人・涌井秀章・岸孝之など、錚々たる投手から本塁打を放ち、ホークスファンの間では記憶に残る選手だったことは間違いない。

そんな江川氏は現在、三重県で精肉加工業「まるとも荒木田商店」の代表として働いている。珍しいセカンドキャリアへ転身した経緯は前編記事『大谷でも山本でもない…「鷹のドラ1」に引退を決断させた投手の名前』の通りだ。

本稿では、現職での苦労とやりがいなど、江川氏の現在にスポットを当てて、第2の人生の歩みを追う。

野球とはすべてが異なる「精肉店」の世界

学生時代から野球に打ち込み、福岡ソフトバンクホークスに入団。まさに、「野球漬け」の人生を送ってきた江川氏。

現役引退後に、いわゆる一般社会の経験がない状態から、家業である精肉加工店の代表として働くことになった。まったく違う世界に飛び込むにあたり、一般社会の洗礼を受けたと話す。

「一般常識の部分はもちろんですが、お金の管理や新しいことを覚えるのは本当に大変でした。それと、最初は営業中心に働く予定でしたが、商品のことをちゃんと知っていないと営業になりません。だから、肉のカットも学んだり、うちの商品がなぜ美味しいかも勉強しました」

さらに、代表という役職は野球選手時代とまったく違う視座を必要とする。

「今までは自分のことだけを考えればよかったのですが、今は従業員の給与や、働きやすさについても考えながら、というのは正直大変です。野球でいうと、自分が選手としても働きながら、監督や球団といった役割も務めるようなものなので、難しさもあります」

そんな洗礼と、新しい環境への順応にあたって、プロ野球選手として過ごしてきた経験が助けになった。

「僕にとっては正直、現役時代の方が100倍辛かったです。メンタル面でも体力面でも、成長し続けないとすぐにクビになりますからね。それから、現役時代は怪我や失敗も多かったので、その分、すぐに切り替えて進むことが上手くなったのかなと思います。おかげで、今の仕事でも問題が起きると、周囲は大きく落ち込んだり一喜一憂したりしていますが、僕はすぐに次の手を出して前進できています」

精肉業者代表の江川氏の朝は早い

実際、江川氏は日々どのように働いているのか。よくある1日のルーティンを教えてもらった。

「朝5時には起きて、6〜7時に仕事を始めます。肉のカットや梱包をして、道の駅や飲食店が開く前には出荷するので朝は早いです。日中は、入荷する豚を取りに行ったり、新たな地域へ営業に出かけたりしています。その合間に、お店で小売もしているので、レジ対応をしたりしながら19時くらいまでは働いています」

店のトラックで各地を走り回りながら、商品の製造から接客まで。八面六臂で働く江川氏だが、収入面は現役時代と比べて大きく下がったという。リアルなところ、会社としての業績はどうなのだろう。

「上り調子だったのが停滞し始めていて、ここが踏ん張りどころですね。卸はそこそこ順調ですが、小売販売をもっと伸ばさないといけません。それに、伊勢市と松阪市で飲食店『とんかつ四十三番』をやっていますが、松阪の店はまだ赤字状態です」

そのなかでも、江川氏が15年間の現役生活を送った福岡ソフトバンクホークスに感謝していることがあるという。

「シーズン中はホークスさんが、球場グルメ（みずほPayPayドーム福岡）の食材として、うちのブランド肉『一志SPポーク』を複数の店舗で使ってくれているんですよ。精肉店を支えてくれていると言っても過言ではないですね」

この「一志SPポーク」が同店の看板商品で、野球観戦の際に食べるのを楽しみにしているホークスファンも多い。他の豚肉とは何が違うのか。

「脂が甘くて、身の味も濃いのが特徴です。しゃぶしゃぶなどをするとわかりやすく、灰汁が出にくいので、臭みや苦みが少ない。データとしての、肉の旨味成分のひとつであるオレイン酸の含有量がかなり高い数値が出ています。うちの実家は養豚もやっていますが、餌に漢方を入れたりなど、とにかく豚の健康状態には気を配っていることで、この美味しさが出るんですよ」

精肉店店主として出会った女性と結婚

2021年から「まるとも荒木田商店」の顔となった江川氏だが、プライベートでは2023年に「結婚」という大きな転機を迎えた。

時期から考えると、精肉店の代表として出会った女性かと思いきや、そこには再会の物語があった。

「妻とは、現役時代に付き合っていて、その時はフラれてるんです（笑）。今の仕事に変わって福岡出張があった時に、近況報告がてら連絡をしたら食事に行くことになって。そこから、今度は妻の方からアプローチしてくれて、もう一度付き合って結婚することになりました」

一度は心が離れたにもかかわらず、再会すると急接近。そこにはどんな気持ちの変化があったのだろう。

「現役時代は、仕事の話も彼女にはわからないと思い全くしませんでしたし、家は休まる場所だと思ってゴロゴロしていたので、あまり本気度が伝わらなかったみたいです（笑）。今は、自分たちで作った肉を、自信を持って売っている。その姿を見てくれて、僕の成長を感じてくれたようです」

現在、江川夫妻の間には3歳と0歳の2人の子どもがいる。守るものができて、仕事にもさらに身が入っているようだ。

精肉店の代表として、苦労しながらも充実の日々を送る江川氏。最後に、この先の展望を聞いてみた。

「お世話になった福岡にも飲食店を出して、うちの肉を食べてもらいたいですね。それから、今の仕事がもう少し安定して落ち着いてきたら、野球に関する仕事には取り組んでいきたいと思っています。

僕の地元はプロ野球選手のいない街なので、自分の経験を伝えるのも役割かもしれないなと。正解を持っているわけではないのですが、プロの世界で見た景色や感じたことを、若い世代に伝えたいとは思います。具体的には、中学生・高校生の子どもたちに指導をしたいです」

野球しか知らなかった男が、家業を背負い生活を守る。そこには、現役時代とは違う責任と重圧がある一方で、自らの手で未来を切り拓く手応えもある。

そして、プロ野球の舞台は特別な場所として未練ではなく、誇りとして江川氏の心にある。江川智晃氏の第二の人生は、静かだが確かに前へと進んでいる。

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