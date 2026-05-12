タレントの滝沢カレン（33）が12日までに自身のインスタグラムを更新。フリーアナウンサーで女優の田中みな実（39）から贈られた誕生日プレゼントを披露した。

滝沢は「気まぐれ中の気まぐれ私服」と白の長袖に黒のパンツ、黒の靴とバッグの白黒コーデの私服を披露した。

「撮ろうと家を出て、何もかも忘れて帰宅する情けない日々」と振り返りつつ、手に持っていたバッグについては「最速で今年の誕生日プレゼントをみな実さん(田中みな実さん)からいただいた、バッグをどうしてもお伝えしたくて撮りました」と明かした。

また「ずっと欲しくて悩んでいたバッグをサラリとプレゼントしてくれてしまうみな実さん かっこいいし優しいしおもしろいし最高です」と、感謝をつづった。

今回のコーデについては「お仕事日だったのでアクセサリーは一切付けていませんが、ピアスくらいは付けたかったと思います。お仕事の日は1秒でも早く着替えられて、1ミリでも忘れ物をしないがモットーなのでいつもシンプル(と言ってますがプライベートも大して変わらない)」と伝えた。

そして「わたしの何の変哲もない私服ですが撮ったら載せます」と記した。