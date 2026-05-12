「貧乏人に厳しく、金持ちに優しい」日本の税と社会保障制度…改革急ぐ「財政再建派」を高市ブレーンが牽制する理由

公開資料を丁寧に読むだけで見逃せない事実に突き当たることがある。「給付付き税額控除」など“再分配政策”を話し合う超党派の「社会保障国民会議」の有識者会議の議事要旨を読んでいると、公正か成長か、経済政策をめぐる路線の対立が兆しつつあることが見えてくる。

前編記事『「年収の壁引き上げ」も「異次元の少子化対策」も失敗だった…国民会議の最重要資料「翁カーブ」が暴いた日本の格差』より続く。

日本の高所得者層は負担が軽くなっている

エコノミストや経済学者による専門用語が行き交う会議の議事要旨はともすれば退屈なものだが、丁寧に読むうち、“上げ潮”の高市系エコノミストと、“財政再建”にも目配せを効かせた非高市系エコノミストの間で議論の断絶が生じつつあることがうっすらと見えてくると議論の奥行きが見えてくる。

前編記事で記した通り、日本総合研究所の翁百合氏が公表した「翁カーブ」によって、税と社会保険料の低所得層の負担が、諸外国に比べ重くなっていたことが暴露された。

もう一つ明らかになったのは、平均年収の少し上、わりと高い所得の人たちの範囲では関係が逆転し、諸外国よりも日本の方が、負担が低く済んでいることだ。

ちなみに、ドイツなどは所得に応じて累進的に負担率が高くなっている。3月24日の第1回有識者会議でこうした事実を摘示した翁氏は、「特に余裕のある高齢者の方、こういった方たちの自己負担とか保険料に少し応能負担の考え方を入れていく」べきだという、今後の検討方針についての意見を述べている。

裕福な人に相応の負担をしてもらうことで、財政出動を効率化することにもなるし、低所得の人たちへの再分配の財源を確保することにもつながる。当然ながら、政府とりわけ財務省にもこうした考え方は共有されている。

再分配政策を牽制する高市総理の経済ブレーンたち

これに対し、財務省を牽制する発言をしたのは、第一生命経済研究所首席エコノミストの永濱利廣氏だ。

「高市政権になって変わったこととしては、特に財務省に関しては、財政とか制度の持続可能性だけではなくて、成長志向というのが求められるようになったと思う」（3月24日・第1回有識者会議）

制度が成長を阻害することがあると疑う永濱氏は、「応能原則であるとか所得制限というのは、働き控えを促す側面があ」ると述べて、警戒を解かない。

社会保障国民会議の有識者会議に選ばれた中では、この永濱氏と元日銀審議委員の片岡剛士氏が、こうした成長を重視する“上げ潮派”のエコノミストだ。

永濱氏が経済財政諮問会議のメンバー、片岡氏が日本成長戦略会議のメンバーに選ばれており、それぞれ高市総理の経済ブレーンと見ることもできる。

公平派と上げ潮派の意見の隔たりはまだ小さいが、社会保障国民会議では現役世代への経済支援である「給付付き税額控除」だけでなく、高所得者の方がより大きな恩恵を受けることになる「食料品消費税ゼロ」についても議論が行われている。

もしも店内飲食の税率が据え置きの場合には、外食産業への悪影響なども引き起こしかねない。そのため消費減税には与党内にも慎重論が根強くあるが、上げ潮派は減税による消費の拡大を強調する。

今後、この立場の違いが先鋭化すれば、サナエノミクスをめぐる大論争に発展していく可能性もある。

「上げ潮派」と「財政再建派」を競わせた小泉流

思い起こせば約20年前、小泉純一郎政権では、竹中平蔵氏を筆頭とし、経済成長を重視する「上げ潮派」と、与謝野馨氏を旗頭に財政再建を重んじる「財政再建派」という路線の異なる両派が、小泉首相をはさんで激論を交わした。

小泉首相は竹中氏を重用して任期中の消費税引き上げを封印したことが強い印象として残っているが、与謝野氏も切り捨てることなく遇した。両派の緊張関係が経済財政諮問会議の議事録や会見などを通じて明らかになると、これはこれで国民が政策を理解する一助ともなった。

さらには双方の拮抗の上に立つ小泉首相が土壇場で裁定を下すことで、政策はバランスが取れたかたちで前進し、これが国民の支持の源泉となった。健全な緊張感がそれぞれの最終局面まで保たれることで、バランスよい決断につながるからである。

では「小泉流」を仰ぎ見る高市首相はどうか。官庁のレクを嫌ってまともな意思疎通もせず、自らに仕える財務省への警戒感を国会答弁で口にしている。

これでは政権内で国会議員も官僚も異論は口にできず、自らの足場の下に拮抗をかもし出すことができない。当然、健全な緊張関係ははぐくまれない可能性もある。

まずは、6月の骨太の方針策定に向け、給付付き税額控除と消費減税の議論がどのように展開するかが、試金石となりそうだ。

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