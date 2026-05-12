29歳ヤクザの手首をグツグツ煮込んだ「荒川区の人肉ラーメン事件」…東京都内のラーメン屋台の売り上げを激減させていた

きっかけはヤクザ同士の争い

1976年（昭和51年）、千葉県木更津市で「中年男性の油いため事件」が発生した。

前編記事〈千葉県の元板前見習いが作った「39歳中年男性の太もも炒め」…人肉料理を夢見た殺人犯が語った「味の感想」〉では、当時の状況を詳しく解説している。

そして、その2年後の1978年（昭和53年）、戦後を代表する猟奇事件が起こる。それが「手首ラーメン事件」だ。

「美味しいラーメンの出汁に人間の手首が使われていた」という本事件は昭和から平成、令和時代に至るまで、書籍や雑誌、ネットなど様々な媒体で取り上げられている。ゆえに名前だけは知っているという人も多いのでないだろうか。

「手首ラーメン事件」が新聞紙上で報道されたのは1978年（昭和53年）9月25日のことである。以下、概要を紹介する。

1978年（昭和53年）7月5日、東京都荒川区内のマンションで、某指定暴力団の組員A（29歳）が殺害された。殺したのは同じ暴力団に所属していた幹部候補Bを主犯とする計5名で、AとBは空いた幹部の座を巡り内部抗争を繰り広げていた。

Aの殺害が実行されたのは、彼が自宅マンションへ帰ってきたタイミングだった。BたちはAを登山ナイフで滅多刺しにして殺害。完璧主義者であるBに「死体をバラバラにして埋めてこい」と指示された部下たちは、東京から遠く離れた兵庫県および岡山県の山中に解体したAの死体を埋め、隠ぺいは無事に成功したかに思われた。

ところが、何かの手違いで片手首だけが東京に置き去りにされてしまったのである。

ラーメンのダシと同じ要領で…

処理に困った部下たちは、Bが経営（極道でいうところのシノギ）するラーメン屋台のスープ鍋の中に残された手首を入れ、骨と肉をトロトロに溶かすことにした。普段はラーメン屋の店員として働き、肉の扱いにも長けていた彼らだからこその発想だ。

鶏肉と同じ要領でスープに投入された片手は、煮込まれるうちに柔らかくなり、40分後には彼らの手により金槌で粉々にされたという。そして、見分けのつかない他の使用済み鶏ガラと一緒に捨て、部下たちは人間の手首から出汁をとったスープを荷台に積み込み東京の夜に消えていった……。

この事件が発覚したのは、Aの殺害からおよそ2か月半後の9月24日のことである。警視庁組織暴力犯罪取締本部は兵庫県警および岡山県警の協力を得て、行方不明になっていたAの腐乱死体を発見するに至った。

しかし、どこを探しても手首だけが見つからなかった。

遺体発見から数日後、警視庁はA殺しの実行犯としてBの部下らを逮捕。部下のひとりが「残った手首はラーメンのスープに入れた」と刑事に自供したことで世にも奇妙な猟奇事件「手首ラーメン事件」は明るみとなり、翌9月25日より全国紙で大々的に報じられることになった。

手首ラーメンを食べた客はいる？

ここで焦点となるのが、「手首ラーメンを食べた客は存在するのか」である。

考えてみれば、人間の手首も豚や牛と同じ肉であることには変わりはなく、煮込んでしまえば特に害は無いはずだ。だが、同じ人間である以上、やはり気持ちのいいものではない。特に「食べもの」に関する恨みは怖い。一度咀嚼して飲み込んでしまえば吐き出すことはもう不可能なのだから。

結論を先に言ってしまうと、2026年現在において「手首ラーメンを食べた客は存在しない」ということになっている。

「ラーメン担当」の実行犯らによると、7月6日夕方5時から深夜2時までの間、国鉄（現JR）西日暮里駅から荒川土手、国鉄尾久駅付近を約9時間かけて歩き回ったが、肝心の手首を煮込んだラーメンは一杯も売らなかった、という。

ラーメンを売らなかった理由は「いつもと味が違う」という客からの指摘を恐れたためで、この日はチャルメラも吹かず、声をかけられても「今日は材料が切れた」などと誤魔化したというのだ。

前編の「中年男性の油いため事件」でも語られた通り、人肉はとんでもない悪臭を放つ。そうした背景を踏まえれば、「味が変わってしまう」というラーメン担当の供述には非常に説得力がある。さらに起訴に踏み切った東京地検も10月10日、「ラーメンは売られていない」とマスコミ向けに結論を発表している。

だが、前述の通り、ラーメン屋台は夕方5時から深夜2時まで営業しており、現実的に考えて一杯も売っていないというのはおかしな話である。

次項では当時の週刊誌報道などから「手首ラーメン事件」の実態を暴いていきたい。

過熱する週刊誌報道

最も早くに「手首ラーメンを食べた客」について、記事にしたのは「週刊現代」1978年10月12日号であった。「荒川名物 人肉ラーメンを食べた五十人の『反応』」という記事によると、「一晩グツグツ煮たら肉はみんな溶けて、スープの表面が油で真っ黄色になった。そのスープで一杯三百円のラーメンを作り、荒川土手の一帯で約五十杯売りつくした」とあるが詳細は不明。

続いて、「週刊読売」（1978年10月15日号）では「（一杯も売らなかったのは）屋台をひいて歩く姿を見せることでアリバイを作り、証拠隠滅をするため」と、一杯も売らなかった説を推している。

かと思えば「週刊女性」（1978年10月17日号）の記事では、7月5日〜6日にかけて該当の屋台で手首ラーメンを実際に食べたという男女数名のインタビューに成功。記事には「味は覚えていないが、汁の表面にギトギトした油がついていた」 と語る男性および女性の話を掲載している。

もちろん、記憶違いなどもあるだろうが「食べたのか、食べてないのか」という議論に関しては「どちらもあり得る」という結論が一番、妥当な線ではないだろうか。

また、手首ラーメンを売った屋台は事件後も営業を続けていたらしく、事件から4日後の7月10日に実際にラーメンを食べた女性のインタビューが「女性セブン」（1978年10月19日号）に掲載。同誌によると「味は何か油ぎっていて口に合わなかった。同行した女の子は『美味しい』といってスープだけをおかわりしていた」と語っている。

ラーメンを作る寸胴鍋は種類にもよるが、1個2〜5万円はする高価なものであり、頻繁には交換しないだろう。また、たとえスープに人肉の味は付いてしまっても、寸胴鍋自体に長期間付着するとは考えづらい。

少なくとも「人骨を煮込んだ寸胴で作ったラーメンスープ」は世に出てしまったのではないだろうか。

都内のラーメン屋台に大打撃

「手首ラーメン事件」はそのインパクトから、しばらく世間を賑わせ、東京都内のラーメン屋台の売り上げは激減。特に事件が発生した荒川区では一日何台ものラーメン屋台がひしめき合っていた状況から一転、ほぼ全滅してしまったという。

「週刊サンケイ」（1978年10月19日号）によると、全国のラーメン屋台の売り上げは事件後に7割も落ちてしまい、廃業に追い込まれてしまった屋台も少なくないという。

もちろん、人を殺めその肉をラーメンの寸胴鍋で煮込んで隠ぺいする……という犯罪は到底許されるものではない（後に主犯Bは懲役17年、配下の組員は12年の懲役刑となっている）が、手首ラーメンを巡る騒動とラーメン店に対する風評被害に関しては、必要以上に面白がってしまったマスコミにも責任の一端があるのではないだろうか。

現在、都内のラーメン屋台は、道路交通法などの規制強化および衛生管理基準の厳格化などにより、ほぼ姿を消してしまっている。

ただ、昭和時代を代表する猟奇事件「手首ラーメン事件」は今後も語り継がれていくのではないだろうか。

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