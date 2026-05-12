川上弘美と奈倉有里が語る、国境を越えた読書の歓び。文学を愛し、言葉を紡いで社会に対峙する作家たちの対話

不安な時代だからこそ、救ってくれる本と記憶がある。奈倉有里さんの最新エッセイ集『背表紙の学校』の刊行を記念して、川上弘美さんとの対談「言葉をあきらめない」（『群像』2026年5月号掲載）を特別にお届けします。

対談「言葉をあきらめない」

川上 私が奈倉さんの本をはじめて読んだのは、紫式部文学賞を受賞された『夕暮れに夜明けの歌を 文学を探しにロシアに行く』の選考委員としてでした。紫式部文学賞はジャンルが決まっているわけではなく、詩歌やエッセイ、小説に評論とバラバラなので、くらべることがとても難しく、意見が割れることが多いのですが、『夕暮れに夜明けの歌を』のときは全員が奈倉さんの作品を推しました。その後『文化の脱走兵』が読売文学賞を受賞されたときに授賞式でお会いしましたが、ゆっくりお話しするのははじめてですね。

今日は、奈倉さんという人がどうやってできたのか、ということを聞きたくて来ました。稀有な作家だと思うんです。面白い作家はたくさんいますが、「奈倉有里」というあたらしい分野ができた気がして。

奈倉 うれしいです、ありがとうございます。私はもともとロシア文学を研究したり翻訳したりしてきたので、肩書きを聞かれると、「ロシア文学研究者でお願いします」と言ってきたんです。最近は翻訳以外にも文章を書く仕事が増えて、自分でもなんて書くか迷うんですけど、川上さんが『文化の脱走兵』の書評を書いてくださったときに、はじめて私に対して「作家」という言葉を使ってくださって、本当にうれしかった覚えがあります。

川上さんの作品はどれもとても好きなんですが、『センセイの鞄』にキノコ狩りの話が出てきますよね。私はキノコ狩りに憧れがあるので印象的でした。

川上 小学生の頃は、毎年キノコ狩りに行っていたんです。父が生物学者だったんですけど、同僚の先生がキノコのアミノ酸の研究をしていて。森村誠一の『人間の証明』の舞台でも有名な、碓氷峠のあたりにキノコがたくさん生える場所があって、学生さんたちのゼミ旅行に一緒に連れて行ってもらっていました。『背表紙の学校』の「きのこと詩を狩る」にも「◯◯イグチ」というキノコの和名が出てきますが、あまり知られていないけれど、日本にもたくさん生えているんですよ。

『センセイの鞄』のフランス語版が出たとき、翻訳でいちばん難しかったのはキノコの名前だと言われました。つまり、フランスには存在しないキノコなので、どう訳すべきか迷ったと。奈倉さんがロシアのキノコをいろいろな名前で訳しているのを読んで、そのことを思い出しました。

奈倉 日本でもキノコ狩りがそんなに身近な環境があるっていうのは、うらやましいです。キノコはロシア語圏ではすごく馴染みがあって、名前もかわいらしいんです。ただ、和名を調べると「ヤマイグチ」や「アカハツタケ」と出てきて、それでは親しみ深さが失われてしまうと思い、「白樺茸」とか「赤毛茸」とか、四苦八苦しながら考えました。小説の翻訳だとここまでできないけど、これは幸いエッセイなので、キノコの名称として正しい名前も、語感としてはこういう感じという呼び名も、両方書けてよかったです。

詩でつながる

川上 『背表紙の学校』にはほかにもたくさん詩が出てきますが、これは全部奈倉さんが訳されているんですよね。詩は暗誦しているんですか？

奈倉 すべてを暗誦しているわけではないのですが、ふとしたときに「こんな詩があったな」と断片を思い出して、正確な内容は調べて確認して書く、という感じです。

ロシアに留学していた頃は、日常的に詩を引用して掛け合いをするのが一般的なコミュニケーションだったので、詩を覚えておくと会話が楽しくなりました。場の空気が和んだり、視点の転換になったり、そういう役目も果たしていたと思います。

その楽しさ、雰囲気をどうやったら伝えられるだろうかと考えて、『文化の脱走兵』『背表紙の学校』の文章形式が生まれました。思い浮かんだ詩を引用して、でもそれを正しく解説するというよりは、自分の考えていることと響き合ったり、ここは違ったり、という状況を書いていくと、会話のなかに詩が出てくる感じに近くなるかな、と。

川上 ロシアでの詩の掛け合いというのは、どのようなものなのですか？

奈倉 文学大学というちょっと特殊な環境にいたこともありますが、たとえば窓の外に雪が降っているのを見て、吹雪の詩があったよねと誰かが言うと、この降り方だとこっちの詩のほうが近いんじゃないか、と別の詩が出てきたり。思い出した詩を言い合っているうちに、突然恋愛の詩を引用して茶化す人が出てきたり、そういう感じですね。詩の暗誦は、漢字の小テストみたいな感じで、義務教育でやるんです。文学大学は特にそういう遊びが好きな人たちが集まっていたので、うまくなくても、挑戦してみる気持ちさえあれば私も仲間に入れるような感じがあって。

川上 思い出してみると、私が十代の頃は、いまよりも「みんなが知っている詩」というのがたくさんあった気がします。本好きの同級生たちは、中原中也とか三好達治、北原白秋や島崎藤村の詩集を読んでそらんじていました。

奈倉 母方の、新潟の祖父は米農家だったんですけど、石川啄木が好きで、ふっと啄木の詩が会話に出てきたりしました。たしかに、日本にもそういう時代があったんですね。

川上 最近は少なくなってきているかもしれませんが、若い人の小説でいくつか、谷川俊太郎さんの詩を引用しているものを読みました。豊永浩平さんの『月ぬ走いや、馬ぬ走い』、鳥山まことさんの『時の家』にも出てきましたね。柴崎友香さんの『続きと始まり』では、ノーベル文学賞を受賞したポーランドの詩人、ヴィスワヴァ・シンボルスカの「終わりと始まり」が引用されています。

私は以前『伊勢物語』を現代語訳したんですが、中心にあるのは、和歌です。こういった歌物語をいま書くことは難しいのかもしれないと思っていましたが、奈倉さんのこの文章は、もしかしたら歌物語かもしれない、と思いました。

散文と詩があって、お互いにつながりあっているものの、散文が詩を説明しているというのではなくて、両方並び立っている。『伊勢物語』は散文が短いですが、奈倉さんの文章はもっと自在ですね。どう呼べばいいんだろう。エッセイ集として出されていますが、エッセイという言葉には収まりきらない気がします。

奈倉 私も実は、これがエッセイなのかどうかはよくわかっていなくて。ロシアには「オーチェルク」という、日本語にしたら随筆や紀行文だけど、それよりはもう少し社会に対する意見も含めて書くようなジャンルがあって、それを書いているつもりでした。

川上 蓄積がないと書けないと思うので、それができる人は少ないと思うんですよ。かつての「エッセイ」は、面白いトピックをどう書くか、という傾向が強かった気がしますが、最近では「私」のことを書くわけではないけれど、「私」性や「私」の意見が強く表出したエッセイが増えているようにも思います。ぜひどんどん書いてください。

ロシアにおける日本文学

川上 ロシアには一回だけ、2012年に行ったことがありますが、ロシアの人たちは俳句が大好きで、おどろきました。それはやはり文化のなかに詩が根づいているからなのでしょうか。

奈倉 翻訳できる海外文学が限られていたソ連時代に、ヴェーラ・マルコワ（1907〜1995）という詩人でもあった翻訳者が上手に俳句を翻訳して、すごく人気が出たんです。それから俳句の翻訳をまねて、ロシア語で三行詩のように書くというのが流行りました。文学大学の友人たちも、お気に入りの俳句を披露してくれたり。

川上 ロシア以外にもいくつかの国に行きましたが、俳句に対する認識はロシアがいちばん正確だと感じました。もちろんさまざまな解釈や考え方がありますが、ふつう海外の人たちは俳句を短い詩のように捉えているので、日本語に訳すと、日本の俳句とはちょっと違った感じになります。ところが、ロシアの人が作ったものは、すぐに日本の俳句のように訳せるんです。

俳句の特徴のひとつに、「切れ」という技法があります。五・七・五の「五」や「五七」で何かを言ったら、「七五」や「五」では別のことを言う。そうして二つの要素を詠むことによって短い言葉の世界を広げることを「取り合わせ」と言うんですが、ロシアの人たちはそのことをしっかり会得していて、これにはびっくりしました。

奈倉 ロシアの文学好きは、全般的に文学ジャンルの定義や決まり事への関心が高いと思います。大学の、文学研究入門の授業でも、世界のさまざまな詩について、詩法や音韻論などを教わりました。「俳句とは何か」という論争は19世紀末から20世紀初頭にかけて本格的に始まったのですが、文学者たちは試行錯誤しながら、なんとか俳句を翻訳しようとしました。

ワレーリー・ブリューソフ（1873〜1924）という詩人が、「西欧詩に馴染んだ人にとって、俳句は、書きかけの詩の冒頭か、エピグラフ的なものに感じられてしまう。俳句の俳句らしさはどうやったら翻訳できるのか」という問題を提起しているんです。

「きのこと詩を狩る」でも引用したこのブリューソフという人は、世界中の詩の形式とその内容を翻訳しようという大きな野心がありました。松尾芭蕉の有名な「古池や蛙飛びこむ水の音」を五七五音節で訳したり、俳句特有の決まりを取り入れたり。

一方、同時代のコンスタンチン・バリモント（1867〜1942）という別の詩人は、自分の好みの俳句を探してきて自由な形式に訳しています。荒木田守武の「落花枝に帰ると見れば胡蝶かな」という俳句なのですが、この句は芭蕉ほど有名ではないし、最初は原文を探すのに苦労しました。

ブリューソフは、有名な作品を正しい形式に訳すことにこだわり、バリモントは、ロシア語にしたときに内容も含めて詩らしく響くものを訳して紹介する。「枯れ葉がひらひら枝のほうに戻ったかと思ってびっくりしたら蝶だった」というのは、翻訳してもパッと情景が浮かんできれいなわけです。そんなふうにして、俳句とは何かという研究が少しずつ進んでいきました。

川上 私が参加したロシアのイベントでも、サークルで俳句を作っているという人たちと話しましたが、とても熱心で楽しかったです。どんどん質問が来て、1時間だけの予定が3時間に延びました。

奈倉 特にソ連時代は、本の出版にかなりの制限や検閲があるなかで、翻訳は比較的自由が残された分野だったんです。それで、文学への熱意と野望を抱えた人たちが地道につづけていた翻訳が、ペレストロイカ以降にどんどん出版され、その後の文学の発展につながった。その時代にためられていたエネルギーがすごくあったんだと思います。

川上 ロシアの人たちは、日本文学だとどんなものに親しんでいるんですか？

奈倉 最初に驚いたのは、「日本文学といえば安部公房」と頻繁に言われたことです。ソ連時代に翻訳できるものが限られていたなか、安部公房はその数少ない作家の一人でした。芥川龍之介もよく読まれていましたし、私の尊敬する学者は大江健三郎が好きだと言っていました。ソ連崩壊後は、村上春樹が流行りました。

川上 私がロシアに行ったときも、村上春樹の人気はすごかったです。本当にどこにでも売っていて、駅やバス停のキオスクにも置いてありました。

奈倉 『ハリー・ポッター』と村上春樹が二大人気だった頃ですね。

文学漬けの留学時代

川上 奈倉さんがロシアに留学したときのこともぜひ聞かせてください。

奈倉 ロシア語を学びたいと思ったのは、レフ・トルストイが好きだったからです。でも、日本の大学は一般教養がとにかく多くて、第二外国語の授業は週に2回くらいしかない。若かったので、思い切ったことをやってみたかったし、もう逃げ場がないところにまで自分を追い込んでみたいという気持ちもあって、じゃあ行ってみようと。いま考えると、よく行ったなと思います。はじめは外国人向けの語学学校に留学して、ロシア語の基礎を学びながら大学の情報を調べて、ゴーリキー文学大学に入学しました。

川上 日本人はいましたか？

奈倉 同時期にはいませんでした。外国人はほとんどいなくて、一学年に一人か二人。モスクワ大学のような大きなところだと、留学生用のプログラムがありますが、文学大学はそもそもロシア語でものを書く人を育てるところなので、ロシア語が母語ではない私が入れるのかどうかもわからなかったんです。

川上 留学生のための試験を受けて入学したんですか？

奈倉 最初は試験を受けられるかどうかもわかりませんでした。「何ヵ月留学したいの？」と言われて、「いえ、違うんです、入学したいんです」と言って何度も大学に通い詰めて、それでようやく受けさせてもらえたような感じです。

川上 大胆に粘ったんですね、すごい。試験のなかみは、どんな感じだったんですか？

奈倉 作文の点数の割合が大きかったと思います。それから、ロシアの試験は基本的に先生と一対一の口頭試問なんです。大学に通っていたときの試験も、全部口頭試問でした。テストの問題は試験のだいぶ前に全部わかっているんです。何十個かの問題があって、それに答えられるように課題図書を読み込んでおく。答えといっても一問一答ではなくて、「何々年代の◯◯派について」「プーシキンの物語詩について」みたいな大きな問いなので、ちゃんと自分で考えて叙述しなくちゃいけない。

奈倉 試験当日は問いが書かれた細長い紙のくじを引いて、それで自分が答える問題が決まる。白い紙に下書きをしながら何を言うかをしばらく考えて、「よし、いけるぞ」と思ったら、前に座っている先生のところに行って、答えはじめると「そこもう少し詳しく」なんて突っ込まれて、それに対してまた答えて、というのがしばらくつづいて、「はい、あなたの評価はこれです」とその場で評価が決まる。すべてのテストがその形式でした。文学史を知っていても全然だめで、全部読んでいないといけない。アンナ・カレーニナが最後に飛び降りた駅の名前を言えなくて落第した子がいます（笑）。

川上 そんな！

奈倉 厳しいと思うんですが、「読んだら絶対に忘れないでしょう」と先生は言うんです。でも読んでいるかのチェックだから、決まった答えを求められるよりは、読みさえすれば解釈の自由はこちらに委ねられているという安心感もある。

川上 文学好きが集う場所だけありますね！ どんなにか奈倉さんが勉強したのかと、思いをはせてしまいます。

奈倉 そうですね。学校と図書館と寮以外、どこにも行く暇はありませんでした。でも、みんな文学が好きで読んでいるので、楽しかったです。たとえば音楽留学なら朝から晩まで音楽中心の生活なのと同じように、ひたすら文学中心の生活。寮にいると、どの本を探していても、誰かに聞けば「何階の◯◯ちゃんが持っているよ」と教えてくれて、貸し借りをしていました。

それに、いまは少し違うかもしれませんが、当時ロシアの国立大学に正規入学していれば、ほとんどお金がかからなかったんです。だからたとえばシベリア出身の同級生が、仕送りもなく所持金がゼロの状態で入学しても、寮に住んで返済不要の奨学金をもらって、勉強していれば卒業できた。私は、最初に留学した外国人向けの語学学校は学費を払って通っていましたが、大学は成績次第で学費は無料、寮費も月に数千円、学食も無料なので生活費もかからない。思う存分本を読めて、勉強できて、本当にありがたかったです。

柏崎と珠洲

川上 そしていまは柏崎に移住されましたね。『文化の脱走兵』を読んでいるとき、私はちょうど能登の珠洲にある旅館にいました。東京ではあまり知られていませんが、珠洲にも1970年代に原発計画があり、ずっと反対運動がおこなわれてきました。旅館のご主人がその反対運動をやっていた人で、いろいろ話を聞いていたら、『文化の脱走兵』の最後に柏崎の話が出てきておどろきました。

奈倉 『文化の脱走兵』の最後で柏崎に家を買って移住して、『背表紙の学校』を書いた2年間では柏崎と東京を行ったり来たりしていました。

川上 「ふつうの市民の市長選」でも書かれていますが、市長選の街頭演説をされたんですよね。

奈倉 柏崎の人が原発の再稼働に対して意思を示すとしたら、市長選くらいしかない。講演会に参加したり現地の人に話を聞きに行ったりすると、すごく喜んでもらえて、私はまだ何もしていないし、話を聞くことしかできていないけど、それだけでも来てよかったなと思います。

川上 奈倉さんが柏崎に移住しようと思ったのは、やはり原発のことがあったからですか。

奈倉 そうですね。移住する前に柏崎に行ったとき、この場所には、なんというか、「言葉が足りない」という気がしたんです。市の広報とか、原発に何かあったときの避難の方法とか、そういうものはたくさんある。でも、そこには隙間がないというか……決まりきった言葉と言葉の間で生きている人たちが、自分自身の言葉を発する余地がない。

せっかく過疎化について話し合うフォーラムがあっても、きわめて重要な要因のはずの原発の話は一切出てこない。原発の話はできる場所が決まっていて、定められた場所で発した言葉は予定調和的に消えていってしまう。人々の言葉がどこかに押し込められてしまうような感覚です。これは放っておけない、と思いました。

もともと原発関係の話は、すべての言葉がおなじところに回収されていってしまう怖さがあると思うんです。たとえば柏崎でも、本業が医者とか弁護士とかの人たちが、余暇をぜんぶつぎ込んで原子炉の構造から規制庁や電力会社の組織的なことまで、ものすごく勉強して知り尽くして、それでようやく意見を言うことができる。でも、納得のいく返事は返ってこない。そういうことを何十年もずっとやっていて……このまま何もなかったことにされてしまうとしたら、それはつらすぎます。

2024年に能登半島地震があったとき、珠洲の市議会議員が、「いまこうしてたくさんの人たちが助けに来てくれているけれど、もし原発が建っていたとしたらとんでもないことになっていたし、助けに来てくれとも言えなかった」というようなことを言っていて、本当にそのとおりだと思いました。

川上さんはデビュー作の『神様』を震災の直後に改稿して、『神様 2011』を出していますよね。僅かな改稿だからこそ、被曝の危険が日常になることの怖さがよく表れていると思うんです。原発の近くに住む人はいま、それに近い怖さを感じています─再稼働がはじまって、毎日のようにトラブルや不祥事が発表されて、事故の際のことを考えておくように役所から日常的に言われて、いつもモニタリングポストの数値を気にしなきゃいけない。でも被曝について日常的に心配するのは、本来それだけで恐怖をともなう精神的な負担の大きい作業です。

川上 珠洲の反対運動においても、やはり市長選が大きかったと聞きました。反対派の市長が落選して推進派の市長が当選し、それでもうだめだと思ったら、国と電力会社が方針を変えたことで建たなかったそうです。結局そういう権力によって市民が振り回される。珠洲の旅館のご主人から、そういう話を夜通し聞いた翌日に『文化の脱走兵』の最終章を読んで、奈倉さんが柏崎に移住したと知り、びっくりしたんです。

奈倉 反対運動にまつわる話は、本当にいろいろなエピソードがありますよね。なにをどこまで書いたらいいのか、悩んでしまうくらい。

川上 私は小説家なので、小説の中でどんなふうにエピソードがまぶしこまれるかは自分でも予想がつかないんですが、話を聞いた人が実際に書いていいと言ったものは、伝えたほうがいいんじゃないかな。すごく大事なことなので、奈倉さんがこれから柏崎について書かれる文章も楽しみにしています。

言葉の力

川上 『背表紙の学校』の「あとがき」に、「（回想録的な文章を）読むとき、人は、他人の文章を読んでいるはずでも、同時にいくらかは自分自身の記憶の整理をしています」という一節がありますが、私もすべての本をそうやって読んできたので、本当にそのとおりだなと思いました。読みながら、ことに奈倉さんの本にはあれもこれもと付箋や折り目をたくさんつけてしまい、自分も語り出したくなるような感じがあって。

奈倉 ありがとうございます。表題作の「背表紙の学校」では、新潮文庫の背の色の話を書きましたが、川上さんは濃い灰色ですよね。

川上 一冊目は白で、二冊目から色がつくんですよ。前後に並ぶ本と同系色を避けるので、自分で決めたわけじゃなかったかな。文庫といえば、新潮か岩波かという時代がありました。私は一から読んでいくタイプで、ヘッセから読んでいくの。でも、ヘッセを読んだところで疲れてやめちゃったりして（笑）。

奈倉 興味を持った作家がいるあたりの書棚は、背表紙もすごく輝いて見えました。カミュは銀色でキラキラしていてかっこよかった。トルストイは灰色。実際に読んでみて、好きになった作家の背の色は、もれなく好きになりました。

私が柏崎で通っていた本屋さんが、店主の方が急逝されて閉店してしまって。実はその本屋さんで、いちばん最初に買ったのが川上さんの『ぼくの死体をよろしくたのむ』だったんです。

川上 そうなんですか！

奈倉 その柏崎の本屋さんを惜しむ気持ちと、これまで通ってきた町の本屋さんへの感謝の思いを込めて、「背表紙の学校」を表題作にしたという経緯があります。

川上 町の本屋さんには、新刊やベストセラーだけではなくそこに行けば必ずある本があって、それを眺めに通っていました。私も町の本屋さんには育ててもらったという気持ちがあります。

奈倉 あと、川上さんにお聞きしたかったのが、川上さんの小説に出てくる食べ物、甘いものはあまりなくて、味わい深そうな美味しそうなものが多いですね。

川上 ありがとうございます。「砂糖の楽園」ではある時突然甘いものが食べられなくなったと書かれていましたが、いまも食べられないですか？

奈倉 食べられないです。ロシアに行った最初のうちは食べていたんですよ。ナイフを入れると、砂糖がジャリジャリと崩れていく音がするケーキとか。

川上 それはすごい。私も甘いものは得意ではないんですけど、小さい頃のごちそうは、食パンに桃をのせた桃サンドでした。昔の甘くない食パンとマーガリン、それに薄甘い桃が妙に合うんですね。それが自分が好きな食べ物のなかでいちばん甘いものかな。やっぱり自分の好きなもののほうが美味しそうに書ける気がします。

奈倉 新潮文庫に収録されている『ざらざら』に、「桃サンド」という短篇がありますね。

川上 それから、「年老いた先生の繰り返す日々」に書かれていた、同じ話を何回もするのがどうしていけないのか、という話には感動しました。好きな話は何度でも話したいけど、やっぱりよくないのかなと思っていたので、これを読んで勇気づけられました。

奈倉 人が同じ話をしちゃう瞬間が好きなんです。またあの話が始まった、あ、ちょっとバージョンが違う、みたいな。

川上 話が少しずつ変わっていったりするのも面白いです。奈倉さんのお父さんが好きだという「結構毛だらけ猫灰だらけ」みたいな言葉遊びは、私の親世代もよく言っていました。

奈倉 川上さんの作品にもたくさん出てきますよね。「当たりき車力車曳き」とか、「その手は桑名の焼き蛤」とか。いわゆる地口というか。

川上 母が東京の下町の人間で、ほんとうにそういうのが好きだった。『背表紙の学校』は全篇を通して、自分の感情の成り立ちは他の人とは違うこと、でもそれがいいんじゃないかということが伝わって、読んでいてほっとするような気持ちになりました。

奈倉 この本を書いた2年間は、いまの社会にある不安に対して何ができるのか、ということをずっと考えていました。無視はできないし、気づかないふりをするのも違うし、かといって、世界滅亡までの筋書きを考えて絶望したら、できることがなくなってしまう。

川上 「拳を掲げた善だなんて」にも書いていましたね。

奈倉 不安な人がたくさんいると思います。ただ、現状に滅入ってしまっている人がたくさんいるというのは、逆説的ですが、見ようによってはいいことです。気づいている人がそれだけいるということですから。だから、そういう気持ちを抱えている人たちは本当に大切な人たちなんだ、ということは言いつづけたい。よく勉強して、よく知っている人ほど絶望してしまうんです。

川上 社会がどこに向かっているのかがわかってしまう明晰さを持っていればいるほど、絶望も深くなるんですね。フランス文学者の巖谷國士さんのSNSが好きなんですが、家の近くの花や景色の写真、毎日の食事などの、日常のささやかで楽しいポストと共に、選挙の時期が近づくと必ず「投票に行こう」「あきらめない」とあるんです。その静かな文章を読むと、すごくほっとする。

「あきらめない」という一言に励まされるように、『背表紙の学校』にもそうやって心にポッと明かりを灯してくれるような文章がいくつもあった。言葉の力は、やはり大きいですね。

奈倉 言葉にしかできないことがあるはずだと思います。それをなんとか、やっていきたいです。

（2026年2月27日、講談社にて）

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