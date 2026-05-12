「I could use」の意味は？疲れたときに言いたいフレーズ...！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「I could use」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「〜がほしいな」でした！
「I could use」は、「I want」よりも少し控えめで「〜がほしい／あると助かる」を表す自然な言い方です。
疲れているときに「I could use a break.」と言えば、「休憩したいな」というニュアンスに。
友だちに頼みごとをするときにも、きつく聞こえにくい便利な表現です。
「I could use some coffee right now.」
（今、コーヒーがほしいな）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部