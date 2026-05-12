「現政権に対する信任投票」「次期総選挙の前哨戦」とも位置付けられるイギリスの地方選挙で、スターマー首相率いる与党・労働党が大敗を喫した。国際政治学者の舛添要一氏は、この選挙結果について、議会制民主主義の手本とされる「二大政党間での政権交代」が崩壊したと指摘し、日本も無縁ではないと警鐘を鳴らす。舛添氏が解説する。

【写真】イギリス各地で勝利を収めた「リフォームUK」党首のファラージ氏ほか

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イギリスで5月7日に行われた地方選挙では、与党の労働党が大敗した。保守党も同様である。伸長したのは左右のポピュリスト政党だった。議会制民主主義の手本、「二大政党間での政権交代」といったウェストミンスター（イギリス）･モデルが完全に崩壊したようである。日本の政党政治にも参考になる点が多々ある。

昨年から続く「二大政党」大敗の流れに拍車

イングランドでは、136の自治体で約5000議席が争われたが、9日午後9時時点では、労働党は1068議席と、1496議席減らしている。また、保守党も563議席減らして801議席となった。

一方、大躍進したのは「リフォームUK」で、選挙前の2議席から1453議席と、全政党のトップに躍り出た。この政党は、イギリス独立党元党首のナイジェル・ファラージが、EUからの離脱を目指して2018年11月に設立した「ブレグジット党」が前身である。

2020年1月にイギリスはEUから離脱したので活動を停止したが、新型コロナウイルス流行に伴いボリス・ジョンソン政権がロックダウンしたことに反対するために、2020年11月に、党名を「リフォームUK」と改めて活動を再開した。

移民反対、グローバリズム反対の右派ポピュリスト政党である。2024年7月の下院選挙では得票率14.29％で、ファラージを含む5人が当選した。保守党のみならず、労働党からも票を奪っている。今回の大勝にファラージは、「イギリス政治における真に歴史的な転換」と述べている。

リフォームUKと共に票を伸ばしたのが、左派ポピュリスト政党の「緑の党」で、441議席増の587議席を獲得した。首都ロンドンで、二つの区長選に勝ち、二つの区議会で多数派となった。党首のザック・ポランスキーは、今回の選挙が「二大政党制の終焉」を意味すると述べ、有権者がスターマー首相を拒否したと断言した。

その他の政党では、自由民主党が155議席増やして、844議席を獲得した。党首のエド・デイヴィーは、労働党と保守党が国民を失望させ、左右の「過激政党」、つまり緑の党とリフォームUKに投票させたとコメントした。

今回の地方選は、昨年5月1日に行われた地方選の流れをさらに押し進めたものといえよう。この時はイングランドの23自治体（1641議席）、6つの市長選挙、1つの補欠選挙が行われ、リフォームUKが677議席と約4割を占め、10自治体で過半数を確保した。緑の党は44議席増の79議席、自由民主党も163議席増の370議席と躍進した。一方、保守党は674議席減の317議席、労働党は187議席減の98議席であった。

スコットランドとウェールズでも「リフォームUK」が躍進

イギリス王国は、イングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランドの4地域からなっている。北アイルランドは、今回は選挙がない。

スコットランドでは、SNP（スコットランド民族党）が、議席は6つ減らしたものの58議席を獲得し、19年に及ぶ政権をさらに継続することになった。労働党は4議席を失い17議席を、保守党は19議席減の12議席を獲得した。リフォームUKは17議席（17議席増）を、緑の党は15議席（6議席増）を、自由民主党は10議席（6議席増）を獲得した。

スコットランド労働党のアナス・サルワー党首は、スターマー首相は辞任すべきだと述べている。

ウェールズ議会選挙では、プライド・カムリ（ウエールズ党）が43議席（20議席増）を獲得し、初めて第1党となった。2位はリフォームUKで、34議席（34議席増）、労働党が9議席（35議席減）、保守党が7議席（22議席減）、緑の党が2議席（2議席増）、自由民主党が1議席（1議席増）であった。1999年の自治議会発足以来第1党であった労働党は3位に転落した。

ウェールズの首相に相当するエルネッド･モーガン第一大臣も議席を失い、ウェールズ労働党党首を辞任する意向を表明した。

「党内からも辞任要求」スターマー労働党政権の不人気

今回の選挙結果は、スターマー首相の不人気を象徴している。

労働党は、「変化（change）」を掲げて、2024年に14年ぶりに政権交代したが、公約を実現できていない。

国民の間には、物価高、高失業率など、悪化する経済状況に対して、政権が有効な対策を打ち出せないことへの不満が充満している。また、移民対策が不十分だとの声も大きい。それは、厳格な移民対策を主張するリフォームUKが伸張したことに表れている。

そのため、党内からは首相辞任を求める声も出ているが、スターマーは拒否している。

「地方選挙での敗北」は高市自民でも

翻って日本では、高市政権が昨年10月21日に発足してから半年が経つが、内閣支持率も60〜70％と高い状態を維持している。2月8日の衆院選挙で圧勝し、盤石の政権基盤を築いたが、高市人気は必ずしも自民党人気にはつながっていない。

イギリスの地方選挙は、今後のイギリス政治の予兆であるが、日本でも、地方選挙では自民党は苦戦している。

例えば、3月8日には石川県知事選が行われたが、高市が応援のため現地入りした現職の馳浩が、前金沢市長の山野之義に敗れている。馳は23万9564票を獲得したが、山野は24万5674票を得て競り勝っている。高市が現地入りしたのは2月28日であるが、この日はアメリカがイラン攻撃を開始した日であり、県知事選よりも中東情勢を優先させるべきだという判断を下したほうがよかったのではないか。

また、3月29日の東京都清瀬市長選では、自公が推薦した現職が、なんと共産党・社民党が推薦する候補に敗れている。1万3064票対1万1746票である。

4月12日に行われた練馬区長選では、小池都知事が特別顧問を務める「都民ファーストの会」元幹事長で、自民が推薦した前東京都議の尾島紘平が、幼稚園理事長の吉田健一に敗れている。12万3164票対9万135票という大差だった。

この日は、都内で自民党の党大会が行われており、高市を前面に押し出した大会運営が話題になった。高市は、「国でも地方でも選挙に勝ち続ける」ことが目標だと言ったその日に、敗北を喫している。

その1週間後、4月19日に行われた全国39の市町村長選では、無投票の10市町村を除く29市町村のうち、7市で自民党の推薦候補が落選した。埼玉県久喜市、千葉県東金市、愛知県あま市、福岡県朝倉市、嘉麻市、宮崎県小林市で自民推薦の現職が、滋賀県近江八幡市では自民党推薦の新顔候補が落選した。

来年春には統一地方選挙が行われるが、その結果は高市政権の行方にも大きな影響を与えるであろう。

参議院次第で高市政権の命運が決まる

イギリスも日本と同じく2院制であるが、実態は大きく異なる。

イギリスの国会は、下院（House of Commons）と上院（House of Lords）からなるが、上院は世襲、勅選、聖職者からなる任命制で、日本の参議院よりもはるかに権限が小さい。一方、日本の参議院は大きな権限を有しており、高市政権が衆議院で絶対的な安定多数を誇っても、参議院がブレーキをかける。

今の参議院では、高市を支えるのは少数与党である。2025年の参院選挙では、与党（当時は自民101議席、公明21議席）は122議席と、過半数（125）に到達しなかった。現在の連立相手である日本維新の会は19議席なので、いずれかの野党の協力を得て法案を通すという綱渡り状況に変わりはない。

高市は、26年度予算を年度内に成立させることに固執したが、参議院の勢力を考えれば無理な話であり、4月7日の成立となったのである。

これからも与野党が対決するような法案では、同じ事が起こる可能性がある。3分の2の再議決という手もあるが、あまり得策ではない。そこで、自民党は、国民民主党を連立政権に加えて、参議院でも安定した多数派を形成しようとしているのである。

高支持率を維持し続けている高市であるが、国民に約束した政策を実現できるかどうかで、今後の命運が決まる。政策実現に失敗すれば、有権者は、イギリスの有権者がスターマー政権に突きつけたような厳しい判断を下すであろう。

【プロフィール】

舛添要一（ますぞえ・よういち）／1948年、福岡県北九州市生まれ。1971 年東京大学法学部政治学科卒業。パリ（フランス）、ジュネーブ（スイス）、ミュンヘン（ドイツ）でヨーロッパ外交史を研究。東京大学教養学部政治学助教授などを経て、政界へ。 2001年参議院議員（自民党）に初当選後、厚生労働大臣（安倍内閣、福田内閣、麻生内閣）、東京都知事を歴任。『都知事失格』、『ヒトラーの正体』、『ムッソリーニの正体』、『スターリンの正体』（いずれも小学館刊）など著書多数。