小芝風花、艶やかな黒の肩出しドレスショット添え『橋田賞』受賞に感謝つづる「おめでとうございます」「めっちゃ綺麗」 祝福の声続々
俳優の小芝風花（29）が10日、都内で開催された『第34回橋田賞』の授賞式に出席した。同日、自身のインスタグラムを更新し、艶やかなドレス姿のショットを添え、受賞の喜びをつづった。
【写真】「美しすぎます」艶やかな黒の肩出しドレス姿を披露した小芝風花
小芝は「『第34回 橋田賞』受賞式に登壇させて頂きました いい作品を作ろうとチーム一丸となって取り組んだ結果、この様な素晴らしい賞を頂くことが出来ました 作品に携わってくださった皆様、作品を観てくださった皆様のおかげです。本当にありがとうございますっっ この賞に恥じないよう、これからも精進いたします 面白い作品をお届けできるように頑張りますので、楽しみに待っていてくださいね♪」と感謝をつづり、授賞式会場での美肩あらわな黒のロングドレス姿で笑顔を見せる全身ショットを披露。
この投稿にファンからは「めっちゃ綺麗！応援してます!!」「風花ちゃんの演技が評価されての受賞、とても嬉しいです これからもいろんな役のいろんな演技を楽しみにしています」「大好きな作品と大好きな風花ちゃんのお芝居がこのように評価されたことがすごく嬉しいです」「おめでとうございます!!!ドレス姿美しすぎます」「髪型と衣装が、ほんとにキレイ！ 次の作品が楽しみです」などのコメントが寄せられている。
小芝の受賞理由は「大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK）において、花魁を力強く繊細に演じ、物語に華やかさと深みをもたらした。また、『あきない世傳 金と銀』シリーズ（NHK BS）では堂々たる女主人を、『19番目のカルテ』（TBS）『私の夫と結婚して』（Prime Video）などでは役ごとに異なる魅力を鮮やかに表現し、若手実力派としての存在感を一層際立たせた」となっている。
【写真】「美しすぎます」艶やかな黒の肩出しドレス姿を披露した小芝風花
小芝は「『第34回 橋田賞』受賞式に登壇させて頂きました いい作品を作ろうとチーム一丸となって取り組んだ結果、この様な素晴らしい賞を頂くことが出来ました 作品に携わってくださった皆様、作品を観てくださった皆様のおかげです。本当にありがとうございますっっ この賞に恥じないよう、これからも精進いたします 面白い作品をお届けできるように頑張りますので、楽しみに待っていてくださいね♪」と感謝をつづり、授賞式会場での美肩あらわな黒のロングドレス姿で笑顔を見せる全身ショットを披露。
小芝の受賞理由は「大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK）において、花魁を力強く繊細に演じ、物語に華やかさと深みをもたらした。また、『あきない世傳 金と銀』シリーズ（NHK BS）では堂々たる女主人を、『19番目のカルテ』（TBS）『私の夫と結婚して』（Prime Video）などでは役ごとに異なる魅力を鮮やかに表現し、若手実力派としての存在感を一層際立たせた」となっている。