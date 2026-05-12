砂金入りの袋を10袋（合計2万円分＝税別）買って開封し、中身の砂金を売ったら儲かるのか――。そんな検証動画がThreadsで紹介され、「めっちゃ面白い」「圧巻の光景」と注目を集めています。



【写真】砂のなかから、見つけることができたのは……

投稿したのは、YouTubeチャンネル「ゴールドハンタービンゴ」（@金塊ビンゴ）です。 今回、購入したのは「砂金袋【極】」という高価格帯の砂金袋。10袋まとめて購入した理由について、投稿主さんは次のように話します。



「通常版ではなく、あえてグレードアップ版の【極】を10袋まとめて検証することで、結果にどれくらいの差が出るかを、はっきりさせたいと思いました」



本来、砂金を採取する際は「パンニング皿」という専用の道具を使い、川の中で土や泥を揺すりながら、比重の重い砂金だけを残していく作業を繰り返すそうです。今回は、簡易パンニング皿として「醤油皿」を使う方法で行ったといいます。



「身近な道具でしっかり選別できたのが面白く、『誰でも体験できる』という点でかなり手応えを感じました。大粒の砂金が見えた瞬間は、やはり純粋にテンションが上がりました。『本当に入っているんだ』という安心感と同時に、どれくらいの価値になるのかというワクワクが強かったですね」



検証の結果、10袋すべてから「2粒ずつ」という均一な結果に。バラつきが出ると予想していた投稿主さんにとっては、意外な結果だったそうです。



「全ての袋から2粒ずつという結果は、予想外でした。もう少しバラつきがあると思っていたので、逆にしっかり管理されている商品なんだなと感じました」



10袋から集まった砂金は合計20粒、重さは0.46g（おまけ分含む）。この日の金価格で計算すると、価値はおよそ1万3200円でした。支払った税込み価格2万2000円に対して、最終的な収支は約9000円の赤字という結果に。



「結果としては赤字でしたが、『お金だけでは測れない体験』ができたことが大きいです。実際に自分の手で砂金を見つける過程やワクワク感は、単純な損得以上の価値があり、検証としても視聴者にとって面白い結果になったと感じています」



また、動画内では砂金採集に関する法律についても触れられていました。自由に採取・販売できるものではないため、注意が必要だといいます。



「砂金に関する法律（鉱業権）については、知らずに行動してしまうとトラブルになる可能性があるため、発信者として正しい知識も一緒に伝えるべきだと考えました。楽しさだけでなく、守るべきルールもセットで伝えることが大切だと思っています」



投稿主さん自身は普段から砂金採集を行っており、購入した砂金とは異なる魅力を感じているそうです。



「自ら採取した砂金は、時間や手間をかけて見つけた分、やはり特別な愛着があります。一方で、今回のように購入した砂金は『検証素材』としての楽しさがあり、それぞれ違った魅力がありますね」



最後に、砂金採りに興味を持つ人へ向けて、魅力についても語ってくれました。



「砂金採りの一番の魅力は、自然の中で宝探しができることです。大きく儲かるものではありませんが、自分の手で一粒を見つけた時の達成感は、お金では買えない価値があると思います」