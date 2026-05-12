全4色展開となったジョグ125のラインナップとは

ヤマハは、2026年3月19日に原付二種スクーター「JOG125（ジョグ125）」に新色を追加して発売しました。

ジョグ125は、ヤマハのロングセラーブランドであるジョグシリーズの原付二種スクーターです。

【画像】女性からも絶大な支持！ 新色を採用したヤマハの原付二種モデル「JOG 125」を画像で見る

国内メーカーの同クラスのなかでもトップレベルに軽量となる95kgの車体重量や、735mmという低いシート高による良好な足つき性が特徴とされています。

また、ボディサイズも全長1740mm×全幅675mm×全高1090mmとコンパクトで、狭い路地や駐輪場でも扱いやすい設計となっています。

搭載されるパワートレインは、124cc空冷4ストロークSOHC2バルブ単気筒エンジンで、最高出力8.3ps、最大トルク9.8Nmを発揮します。

さらに、ジョグ125は価格も27万600円に設定されており、原付二種クラスのなかでも高いコストパフォーマンスをほこることから、通勤や通学の足としてだけでなくセカンドバイクとしても支持されています。

そんなジョグ125の現在のカラーバリエーションは、3月19日に追加された新色「ダークグレーイッシュブルーソリッドB（グレーイッシュブルー）」をはじめ、既存色の「ビビッドレッドメタリック5（レッド）」「ブラックメタリックX（ブラック）」「ホワイトメタリック1（ホワイト）」をあわせた全4色展開となっています。

なかでも、新色のグレーイッシュブルーは、性別や年齢を問わずカジュアルに乗ることができるパステル調の色合いに仕上げられているのが特徴です。

では、新色追加から約1か月半が経過した2026年5月現在、販売店ではどのカラーが人気を集めているのでしょうか。

都内の販売店担当者は、次のように話します。

「この1か月の動向を振り返ると、ジョグ125をお目当てに来店されるお客様のうち、半数近くがホワイトかグレーイッシュブルーを第一候補に挙げている印象です。

とくに新色のグレーイッシュブルーについては、原付スクーターによくある原色系ではなく、パステル調でかわいいといった声を、女性のお客様を中心にいただいています。

現在はメーカーからの供給も安定しており、店頭在庫があればすぐに納車可能なほか、遅くても5月下旬頃にはお渡しできる見込みです」。

さらに、関西の販売店担当者は次のように話します。

「当店で一番の売れ筋は、ホワイトです。

ホワイトとブラックについては、”色に迷ったらこれ！”との判断で購入されるお客様も多く、安定した人気があります。

とくにホワイトは、通勤でジョグ125を利用されるお客様から『ホワイトはどんな服装やシーンにもなじむし、飽きがこない』と、その実用性の高さを理由に選ばれている印象です。

また、グレーイッシュブルーは女性のお客様からご指名いただくことも少なくありません。

納期についてはカラーによって大きな差はなく、5月下旬から6月頃にはお渡しできるかと思います」

※ ※ ※

販売店の声からもわかるように、ジョグ125は実用性を求める層から定番のホワイトやブラックが選ばれる一方で、新色グレーイッシュブルーはパステル調の可愛らしさから女性を中心に新たな支持を獲得しているようです。

カラーバリエーションが充実したことで、ジョグ125は今後も幅広いユーザーの生活を支える一台として活躍していくことが期待されます。