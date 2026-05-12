姫野ひなの（C）光文社／週刊FLASH 写真：佐藤佑一

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【モデルプレス＝2026/05/12】アイドルグループ・#Mooove!の姫野ひなのが、5月12日発売の『週刊FLASH』（光文社）表紙＆巻頭に登場。ブルーのビキニ姿で美しいバストを披露している。

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◆姫野ひなの「週刊FLASH」登場


グラビア各誌で引っ張りだこの活躍を続ける姫野は、所属するアイドルグループ「#Mooove!」ではリーダーを担当。沖縄で撮影された、明るさとフレッシュさに溢れるグラビアを披露している。インタビューでは学生時代のリーダー経験や、グループの中でのリーダー像を語っている。

◆青井春・和田海佑らも登場


そのほか、今号には葵りんご、絢瀬まよ、青井春、和田海佑が登場する。（modelpress編集部）

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