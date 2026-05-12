◆米大リーグ ドジャース―ジャイアンツ（１１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１１日（日本時間１２日）、本拠地・ジャイアンツ戦に「１番・ＤＨ」でスタメンに名を連ねた。相手右腕のＴ・マクドナルドとは通算３打数１安打１三振。４月２６日の本拠地・カブス戦以来１１試合ぶりとなる７号に期待がかかる。この日から復帰となるベッツは「２番・遊撃」でスタメン入りした。

前日１０日（同１１日）、本拠地・ブレーブス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、４打数無安打。これで４６打席連続ノーアーチ、直近２１試合でわずか１本と本塁打から遠ざかっており、ロバーツ監督も「速球に差し込まれている。通常なら広角に打ち返すようなベルト付近のボールに対し、わずかに遅れてボールの下を叩いているように見える。振り遅れを物語っている」と分析していた。５月はこれで３１打数４安打、打率１割２分９厘と苦しんでいる。

この日は佐々木朗希投手（２４）が今季７度目の先発マウンドに上がる。前回登板では２日（同３日）の敵地・カージナルス戦で６回３失点で今季初ＱＳ（クオリティースタート＝６回以上自責３以内）をマークするも今季３敗目。先発ローテ再編で中８日と間隔の空いたマウンドで２勝目を期す。