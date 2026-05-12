◆米大リーグ ドジャース―ジャイアンツ（１１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースのＭ・ベッツ内野手が１１日（日本時間１２日）、本拠地・ジャイアンツ戦で「２番・遊撃」でスタメンに名を連ね、試合前に取材に応じた。ベッツは「ただチームを助けたい。勝つために必要なことをやるだけ。（打線が不調？）みんなでやらないといけない。誰か１人じゃなくて、全員で乗り越える必要がある」と語った。

ベッツは、右脇腹を痛めて開幕直後に離脱。リハビリを進め、ようやく対外試合に出場するまで状態を上げた。８日（日本時間９日）に傘下３Ａのマイナー・コメッツで本拠地・ビーツ戦に「３番・遊撃」でスタメン出場し、１打席目に安打を放つなど、３打数１安打。４月４日（同５日）の敵地・ナショナルズ戦以来、約１か月ぶりの実戦復帰だった。

ベッツが復帰に伴い、エスピナルやキム・ヘソンなども降格候補に挙げられていたが、現地メディアによればフリーランドが継続的な出場機会を得るためにマイナー降格するとみられる。２４歳のフリーランドは今季３３試合に出場し、９８打数２３安打の打率２割３分５厘、２本塁打、８打点をマークしていた。