＜大相撲五月場所＞◇二日目◇11日◇東京・両国国技館

【映像】伯乃富士、想定外の珍事が発生した瞬間

前頭十枚目・伯乃富士（伊勢ヶ濱）に“想定外のアクシデント”が発生。下腹部を強打し苦悶の表情を浮かべ、呼出が腰をトントンと叩く場面があった。実況も「大事なところを打ったような」と指摘したが、その後、伯乃富士は苦笑いを浮かべ兄弟子の前頭九枚目・錦富士（伊勢ヶ濱）と談笑。大事には至らなかったようでファンも「笑顔出てるw」「わろてる」「その時の対応だ」などとほっこりした。

前頭十枚目・朝乃山（高砂）との一番。伯乃富士は立ち合い勢いよく踏み込んで相手の体を突き起こすと、いなされても落ちない強靭な足腰でついていった。最後は土俵際、捨て身の押し出しを決めると同時に、宙に浮いた状態から落下、土俵に前半身が叩きつけられた。この時、下腹部を強打したようで、伯乃富士は苦悶の表情を浮かべた。

軍配は朝乃山に上がったが、際どい決着に物言いがつく展開。審判団が協議している最中、土俵下に降りた伯乃富士は土俵に手をついて苦しそうに顔をしかめ、呼出に腰をトントンと叩いてもらっていた。思わぬアクシデントに、ABEMAで実況を務めた舩山陽司アナウンサーも「大事なところを打ったような…」と指摘。その後、控えていた錦富士と談笑して、まわしを締め直してもらいながら伯乃富士は苦笑いを浮かべた。

物言い協議の結果、朝乃山のかかとが先に出ていることが確認され、行司軍配差し違えで伯乃富士の勝利となった。伯乃富士は押し出しで勝って1勝目を挙げ、星を五分に戻した。敗れた朝乃山は1敗目を喫した。

取組を受けて、ABEMAで解説を務めた元横綱・大乃国の芝田山親方は伯乃富士について「（速い立ち合いで攻めたが）微妙と言えば微妙ですよね」と指摘。VTRを振り返って「立ち合いは伯乃富士ですよ。右からののど輪で突き放してね、よく伸びましたけどね」と評価しつつ、「朝乃山の足がもうちょっとかかとが上がっていれば、伯乃富士は残せる体勢じゃないですから。もう飛んでますからね」と語った。

“大事なところ”を強打してしまう伯乃富士のアクシデントに、視聴者は「股間？」「大丈夫か」「おっちが痛そう」と注目。その後、苦笑いを浮かべると「笑顔出てるｗ」「大事なとこｗ」「わろてるｗ」「その時の対応だｗ」とファンも笑顔になっていた。（ABEMA／大相撲チャンネル）