部活動の遠征中に起きた今回の事故。高校側とバス会社側で主張が食い違っています。



顧問の証言と営業担当者の説明をもとに改めて整理します。



【北越高校 男子ソフトテニス部 寺尾宏治顧問】

「蒲原鉄道にバスの運行を依頼したとの認識でありバスは蒲原鉄道のバス運転手は蒲原鉄道の運転手であると認識していました」



バスを依頼したと主張する北越高校。



【蒲原鉄道 茂野 一弘 社長】

「今回は貸し切りバスを使わずにレンタカーを使って送迎したい というお話をいただいたので」





「遠征で使用する車両」

レンタカーを依頼されたという蒲原鉄道。事故をめぐり両者の主張が対立しています。

当日の遠征で部員たちが乗ったのはレンタカーのマイクロバスでした。



手配したのは「蒲原鉄道」の営業担当者。



【蒲原鉄道・金子賢二 営業担当】

「学校さんの保護者とかいろんなところの先生の話し合いの中でやっぱり予算組のところがありますので青ナンバーを使いますとやっぱり今高くつきますので結果的に安いものを探して」



Q）学校の方は部活の顧問の先生？

「そうですね」



寺尾顧問から費用を抑えたいとの要望があり貸し切りバスではなくレンタカーで送迎してほしいと依頼があったと説明しました。



◇ ◇



一方、10日夜、顧問はレンタカーの手配を依頼したことについて否定したうえで…



【北越高校 男子ソフトテニス部 寺尾宏治顧問】

「こういう事故になって改めてそのバスが白ナンバーのバスであったということ運転手の方も蒲原鉄道の従業員ではなかったということを知りまして」



Q）本当に白ナンバーを認識しておらず、親からの価格のお願いも受けていなかった？

「はい、私は受けておりません」



レンタカーや蒲原鉄道の所属ではない運転手だったことは事故が起きてから初めて認識したとしています。

「運転手」手配は

バスを運転した若山容疑者…。



蒲原鉄道の営業担当は高校側からドライバーを紹介してほしいという依頼がありボランティアで手配したと主張しています。



【蒲原鉄道・金子賢二 営業担当】

「運転手については学校さんのほうから『運転する人がいないんだよね』って話になってきましたので運転手さんをご紹介しましょうかというところで手配してこのことでいいでしょうかというところでご了解をたまわった」



一方、北越高校は…



【北越高校 男子ソフトテニス部 寺尾宏治顧問】

「（金子氏から）運行の日にち、行き先、出発時間が書かれたA4で1枚のメモ書きを受け取っています……このメモ書きにはレンタカーの手配や運転手の紹介などの記載はありません」



そのうえで、社員が運転してくれると思っていたと話しています。

「報酬」は

若山容疑者への報酬…



蒲原鉄道は、レンタカーの料金やガソリン代など交通費は支払う一方、運転手への手当ては高校側に任せていたと主張しています。



【蒲原鉄道 茂野 一弘 社長】

「うちの会社の人間ではないのでその辺は学校さんのほうでの費用弁償という話をどの程度あるのかということで学校さんのほうからドライバーさんのほうに手当があれば払っているというふうに……（北越高校が）お弁当代なりなんなりは出すよという話はしてるかもしれない」



一方、北越高校は、事故を起こしたバスの中にあったカバンから封筒が見つかりその中に運転手の手当てと思われる現金が入っていたと説明しています。



【北越高校 灰野 正宏 校長】

「メモは表書きにございました手当、高速、ガソリンです」「この封筒には宛名が書いてあって運転手の苗字が書いてありました……苗字に続いて“様”という形」



封筒は高校が用意したものではないということです。

「支払い」は

今回の費用の支払いについて、蒲原鉄道は普段から利用してもらっている高校に対し、あくまで“ご厚意”でレンタカーや運転手を用意したと主張。



バスを手配したことへの手数料はもらっていないと説明しています。



【蒲原鉄道 茂野 一弘 社長】

「『レンタカーを』というときは基本的にはうちのほうではいたしません」「営業の担当のほうからですね、普段お世話になっておりましたので……その辺は手数料はいただいてないということで担当から確認しております」



一方で北越高校は、これまでにも たびたびレンタカーが手配されたことがあるとしていて、昨年度は3回、レンタカーだったと主張。



請求書については…



【北越高校 男子ソフトテニス部 寺尾宏治顧問】

「2パターンの請求書がありました、1つは項目に『貸し切りバス』と書かれた請求書でありもう一つは項目に『レンタカー代、人件費』と書かれた請求書です……今回のバス代金については後日、 蒲原鉄道から請求書が届いたあとに支払うことになっていました」



遠征1回あたりの代金は20万円から30万円ほどでレンタカーは“貸し切り”バスと比べて少し安い程度だったということです。

食い違う両者の主張

寺尾顧問は10年以上前に北越高校に赴任したといい、その時にはすでに金子氏が営業担当だったということです。



【北越高校 男子ソフトテニス部 寺尾宏治顧問】

「もしかすると金子さん的には少しでも安く済ませた方が寺尾が喜ぶんじゃないかとかそういうふうに思った可能性もあるそういったところでは感情が非常に複雑ではあります……だまされたというような感覚というよりはなぜそうなってしまったのか」



部活動の遠征をめぐって発生した今回の事故。北越高校は過去3年間の請求書を警察に提出しているということです。



蒲原鉄道は「警察の捜査で話しているので細かいことを話すことはできない」としています。