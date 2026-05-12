「またまたまたまた無得点」未だリーグ戦0Gのソン・フンミンに母国メディア嘆き「W杯は“名前”だけで戦える舞台じゃない」

北中米ワールドカップ開幕まで残り1カ月を切るなか、韓国代表FWソン・フンミン（ロサンゼルスFC）の沈黙が続いている。

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韓国メディア『OSEN』は「“またまたまたまた無得点”ソン・フンミン、MLSで9試合0ゴール…W杯まで残された試合はたった3試合、深まるホン・ミョンボ号の悩み」と題し、エースの不振を嘆いている。

ソン・フンミンは5月11日（日本時間）、米ロサンゼルスのBMOスタジアムで行われたメジャーリーグサッカー（MLS）第12節のヒューストン・ダイナモ戦でトップ下としてフル出場したが、無得点に終わった。試合も1-4で完敗を喫した。

内容も振るわなかった。ソン・フンミンはこの日、ゴールはおろか枠内シュートさえ打つことができなかった。前半24分に右足でミドルシュート、後半18分には左足でシュートを試みたが、いずれも相手守備陣のブロックに阻まれた。試合を通じてボールに触れる機会は多かったが、決定的な場面はほとんど作れなかった。

記録はさらに冷酷だ。ソン・フンミンは今季MLS9試合で未だ1ゴールも挙げられずにいる。アシストこそ積み上げているものの、アタッカーにとって最も重要な「得点」が消えてしまった。

公式戦全体に範囲を広げても、状況は大きく変わらない。ソン・フンミンは今シーズンの公式戦全体を通じてわずか1ゴールにとどまっている。彼の知名度や期待値を考えれば、明らかに期待外れと言わざるを得ない。

ロサンゼルスFCの調子も良くない。シーズン序盤こそ無敗を維持していたチームも、最近は失速している。ヒューストン戦でも守備が崩壊して4失点を喫し、ソン・フンミンも攻撃を牽引することができなかった。

ソン・フンミン（写真提供＝OSEN）

問題は、時間がないという点だ。北中米ワールドカップ開幕まで残された時間はあと1カ月もない。ワールドカップによる中断期間に入るまで、ロサンゼルスFCが戦う公式戦も限られている。

ロサンゼルスFCは今後、14日にセントルイス・シティSC戦、18日にナッシュビルSC戦、25日にシアトル・サウンダーズ戦を控えている。事実上、ソン・フンミンが本大会前に「得点感覚」を取り戻すための最後の3試合となる。

ソン・フンミンの不調は韓国代表にとっても不安要素だ。ソン・フンミンは依然として韓国サッカーを象徴する選手だが、現在のパフォーマンスに限定すれば懸念は少なくない。ゴールから遠ざかっている期間が長引いており、相手DFを圧倒する場面も以前より減っている。

ワールドカップは“名前”だけで戦える舞台ではない。結局、求められるのは現在のパフォーマンスと結果だ。

残り3試合でソン・フンミンが復活の兆しを見せられなければ、ホン・ミョンボ監督が率いる韓国代表もまた、深刻な悩みを抱えることになる可能性が高い。

（記事提供＝OSEN）