指原莉乃、≠ME・菅波美玲の卒業発表に“プロデューサー”としての思い 感謝とエール伝える「今後の人生がより輝きますように」
タレントの指原莉乃が11日、自身がプロデュースするアイドルグループ・≠ME（ノットイコールミー）のメンバー、菅波美玲（26）の卒業が発表されたことを受けてSNSを更新。菅波に感謝とエールを送った。
【Xより】「7年間たくさんの愛と幸せを…」卒業へ発表した菅波美玲
同日、今年3月から休養していた菅波が6月12日の卒業コンサートをもって同グループを卒業することがグループ公式サイトで伝えられた。菅波は「≠MEで活動してきたこの7年間は、私の中で生涯忘れることのない宝物です。あの日、勇気を出してオーディションに申し込んで本当によかったと心から思っています」などとコメントを発表していた。
この発表を受けて指原は自身のSNSで「オーディションを受けてくれてありがとう。出会ってくれてありがとう」と書き出し、「美玲を想って書いた楽曲が、その盛り上がりが、12人が、客席が、全てが好きです。あの空間が私に届けてくれたインスピレーションがたくさんあり、そしてより良いものを制作したいと思わせてくれました」とし、「ダンスが楽しくなってきたと話してくれた日のこと、美玲のセリフをプリプロで聞くのを楽しみに待ったこと、スタッフも含めてみんなでたくさん笑った夜が何度もあったこと。忘れたくない会話が、たくさんあります」と思い出をつづった。
最後には「その日が来てしまうなら、美玲の全てを応援します。美玲の素直さで、美玲の今日までの努力で、今後の人生がより輝きますように」と菅波にエールを送った。
【Xより】「7年間たくさんの愛と幸せを…」卒業へ発表した菅波美玲
同日、今年3月から休養していた菅波が6月12日の卒業コンサートをもって同グループを卒業することがグループ公式サイトで伝えられた。菅波は「≠MEで活動してきたこの7年間は、私の中で生涯忘れることのない宝物です。あの日、勇気を出してオーディションに申し込んで本当によかったと心から思っています」などとコメントを発表していた。
最後には「その日が来てしまうなら、美玲の全てを応援します。美玲の素直さで、美玲の今日までの努力で、今後の人生がより輝きますように」と菅波にエールを送った。