初めて1軍キャンプに参加した1983年（昭58）はそのままオープン戦に連れていってもらった。代打でちょこちょこヒットを打って、3月20日の阪急（現オリックス）戦（岡山）で初めて先発出場。7番・一塁に入って3安打を放った。

続く22日の阪神戦（甲子園）もスタメン。初めて訪れた憧れの球場で、先発は江川卓さんと小林繁さんの両エース。写真を撮って帰りたかった。この試合で小林さんから右翼線二塁打。オープン戦通算15打数7安打、打率・467をマークするのだが、この二塁打が開幕1軍につながったと思っている。

そして4月10日、開幕第2戦の大洋（現DeNA）戦（後楽園）を迎える。練習中に中畑清さんがケガされたのは知っていたが、まさか自分に代役が回ってくるとは…。試合前のミーティングで助監督の王貞治さんから「お前だぞ」と言われた。

大洋の先発は右田一彦さん。前年イースタン・リーグで放った7本塁打中3本を打った右腕だ。シートノックが終わって王さんに「大丈夫か？」というようなことを聞かれた。生意気にもその数字を出して「大丈夫です」と答えたら「そうか。じゃあ期待できるな」と言われた。プロ初先発の右田さんも私と同じくらい緊張している。チャンスはあると思った。

初打席は初回2点を先制し、なお1死満塁で巡ってきた。前打者の淡口憲治さんは一、二塁から右翼フェンスを直撃。異名通り超音速「コンコルド」の打球で、二塁走者の原辰徳さんが本塁へ還ってこられなかった。

中畑さんには申し訳ないが、レギュラー選手のケガ、相手投手が2軍で何度も対戦している右田さん、そして満塁になったシチュエーション。神懸かった条件が重なって運命の舞台が整ったのだ。

1ボール2ストライクからの4球目、カーブだった。ちょっと泳ぎ気味だったが、うまく拾えた。入団1年目の81年6月、初めて後楽園で試合をしたイースタンの日本ハム戦で下手投げの宇田東植（とうしょく）さんから同じ方向にホームランを打っている。距離は足りると思った。

右翼席へ飛び込むプロ野球史上初の初打席満塁本塁打。次の打席もタイムリーを放って4打数3安打6打点。1試合6打点はその後もう一度あるが、引退するまで超えられなかった。

試合後、巨人OBの関本四十四さんが「これ珍しいから持っとけよ」と言ってメンバー表をくれた。6、7番のところに3本線が引かれ、6番は7番のところにあった「9淡口」が上がり、7番には「3駒田」が入っていた。

もう時効だからいいかな。この満塁弾で入ってきた賞金やインタビューの謝礼がキャッシュで44万円。当時の年俸は324万円、月額税込みで27万円だった。プロは頑張れば、お金が降ってくるんだと思った。

◇駒田 徳広（こまだ・のりひろ）1962年（昭37）9月14日生まれ、奈良県三宅村（現三宅町）出身の63歳。桜井商から80年ドラフト2位で巨人入団。3年目の83年にプロ野球史上初となる初打席満塁本塁打の衝撃デビューを飾る。93年オフにFAで横浜（現DeNA）へ移籍。通算2006安打。満塁機は打率.332、200打点とよく打ち、満塁弾13本は歴代5位タイ。一塁手としてゴールデングラブ賞10回。