「初登板から15試合連続無失点」と、球団の新人記録を更新し続けている巨人のドラフト2位ルーキー・田和廉投手。自身の最大の武器としている変化球“シンカー”へのこだわりを明かしました。

田和投手は、2025年ドラフト2位で早稲田大から巨人に入団。オープン戦では4登板で防御率11.25と不安定さをのぞかせていましたが、開幕1軍を勝ち取り、デビューから無失点投球を継続しています。現在は自らが持つ球団新人記録を更新し続けている最中で、NPB記録である“初登板から22試合連続無失点”にも迫る勢いです。

田和投手の最大の武器は、独特な軌道で曲がるシンカー。田和投手は、この決め球にさらに自信がついた試合として4月30日の広島戦をあげます。この日は1点ビハインドで迎えた9回に登板。2アウト3塁とピンチを招く中、打席には秋山翔吾選手を迎えました。田和投手は初球から続けてシンカーを投じるなど、カウント2-2と追い込んだ5球目。ここでもシンカーを選択します。結果、セカンドゴロに打ち取り3アウト。ピンチをしのぎきりました。

この場面について田和投手は「追い込んだ時に、秋山さんはシンカーを待っているとわかっていたんですけど、自信を持ってシンカーを放って抑えられた」とコメント。「“わかっていても打てない”と、自分の中で自信になった一球でした」と、決め球への自信をさらに強めたことを明かしました。

その中でも、ブルペンの状態次第ではシンカーを多用しない投球も。「この先いろんな打者と2〜3回目と対戦機会が増えると思う。シンカーだけになってしまうと絞られてしまうと思うので、いろんな変化球を使ってしっかり抑えていきたい」と更なる飛躍を誓いました。

(5月11日放送のCS日テレジータス『超ジャイアンツ』を再構成)