ホームスチール成功

プロ野球・ソフトバンクの周東佑京外野手が10日、みずほPayPayドームでのロッテ戦でホームスチールに成功。地上波でも中継された一戦で驚きの声が広がった。この日は母の日。その後のヒーローインタビューでは、声を詰まらせながらも感謝の思いを語った。

3回にホームスチールを決めた周東。ヒーローインタビューでは「行きたいなとは思っていた。本多コーチに『行け！』って言われたので、行ったろうかなと。『ヤバい！』と思いましたけど、結果がすべてなので。セーフになってよかった」とこの場面を振り返った。

その後「今日は母の日ですし、母にそろそろ頑張れと言われているような気がしながら、今日一日やっていた。（母は）優しくて、僕の活躍を一番に喜んでくれていた。今日は本当にありがとうと伝えたい」と、亡き母への思いを語る際には声を詰まらせた。

4打数2安打2打点2盗塁。打って走っての大活躍で、8-3で勝ったチームに貢献。ファンの涙を誘ったヒーローインタビューでの感謝の言葉も合わせ、これ以上ない親孝行だった。



（THE ANSWER編集部）