今日5月12日(火)は、高気圧に覆われて九州から北海道は広く晴れるでしょう。ただ、午後は内陸で雷雨に注意が必要です。沖縄は雨や雷雨で不安定な天気となるでしょう。

広く晴れて初夏の陽気

今日12日(火)は、本州から北海道にかけては高気圧に覆われ、各地でたっぷりの日差しが届きます。関東や東海、近畿の内陸部では最高気温25℃前後まで上がり、初夏の陽気となるでしょう。日中は薄着で快適ですが、紫外線が強いため、帽子や日焼け止めで対策をすると安心です。こまめな水分補給で熱中症対策も行いましょう。

内陸や山沿いで急な雨や雷雨に注意

午後は上空の寒気と気圧の谷の影響で、東北南部から関東内陸、甲信、東海や近畿、中国、四国の山沿いを中心に雷雲が発達しやすくなります。晴れていても急に黒い雲が広がったり、雷鳴が聞こえたら屋外作業などは中断し、丈夫な建物内に避難するようにしてください。また、九州は天気が下り坂で、夕方以降は次第に広い範囲で雨が降りそうです。お帰りが遅くなる方は、雨具をお持ちください。

沖縄は雷雨で不安定

沖縄本島や先島諸島、宮古・八重山地方では断続的に雨が降り、雷を伴って激しく降るおそれがあります。道路冠水や視界不良に注意が必要です。雷が近づくと落雷や突風の危険が高まるため、海や屋外のレジャーは最新の気象情報を確認し、無理のない計画を心がけてください。