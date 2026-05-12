ベッツ復帰で24歳フリーランドが降格の理由　ド軍内野陣はどう変わる？　エスピナルは「打率1割台」低迷も残留　米報道

ベッツ復帰に伴いフリーランドが降格する理由とは(C)Getty Images

ドジャースはムーキー・ベッツの復帰に伴い、アレックス・フリーランドをマイナーの3Aへ降格させる見込みであると複数の米メディアが報じた。

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ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は「ベッツの復帰で1人がメジャーの26人枠を外れる必要があった。アレックス・フリーランド、キム・ヘソン、ユーティリティのサンティアゴ・エスピナルの3人が枠を外れる候補として挙げられていた」としたが、24歳の若手内野手が降格するようだ。



エスピナルは20試合で打率.188と低迷しているが、3Aに降格させるオプションがないため、その際はDFAの措置が必要となる。

また、今季の開幕ロースター入りを果たしたのは、キム・ヘソンではなくフリーランドだった。同メディアによれば、フリーランドを開幕ロースターに選んだ理由の一つは、彼の四球を選ぶ能力（選球眼）にあったものの、実際の四球率はほぼリーグ平均並みにとどまっているという。