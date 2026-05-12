ベッツ復帰で24歳フリーランドが降格の理由 ド軍内野陣はどう変わる？ エスピナルは「打率1割台」低迷も残留 米報道
ベッツ復帰に伴いフリーランドが降格する理由とは(C)Getty Images
ドジャースはムーキー・ベッツの復帰に伴い、アレックス・フリーランドをマイナーの3Aへ降格させる見込みであると複数の米メディアが報じた。
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ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は「ベッツの復帰で1人がメジャーの26人枠を外れる必要があった。アレックス・フリーランド、キム・ヘソン、ユーティリティのサンティアゴ・エスピナルの3人が枠を外れる候補として挙げられていた」としたが、24歳の若手内野手が降格するようだ。
エスピナルは20試合で打率.188と低迷しているが、3Aに降格させるオプションがないため、その際はDFAの措置が必要となる。
また、今季の開幕ロースター入りを果たしたのは、キム・ヘソンではなくフリーランドだった。同メディアによれば、フリーランドを開幕ロースターに選んだ理由の一つは、彼の四球を選ぶ能力（選球眼）にあったものの、実際の四球率はほぼリーグ平均並みにとどまっているという。
一方、ベッツの負傷者リスト入りに伴いメジャー昇格したキム・ヘソンは、フリーランドより打席数が30近く少ないにもかかわらず、四球の数はわずか3つ少ないだけと指摘している。キム・ヘソンは29試合（86打席）で打率.289、8四球、フリーランドは33試合（112打席）で打率.235、11四球という成績だった。
記事では、二塁を任せられていたフリーランドが離脱することで、キム・ヘソンとミゲル・ロハスでプラトーンを組ませることになりそうだと予想した。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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