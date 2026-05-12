「あの人、いつも忙しそうにしているわりに、目に見える成果が少ないんですよね」。チームの評価会議で、そんな声を耳にすることがあります。たしかに、タスクボードを見ると、その人が前に進めた案件の数は多くありません。ただ、その人がいなくなった瞬間、チームのどこかで小さなトラブルが噴き出していたりします。クレーム対応がこじれたり、部署間の連携がピタッと止まったり……。そんなとき、はじめて「目に見える成果」だけでは測れない貢献をしてくれていたことに気づくのです。この記事では、『なぜ、あなたのチームは疲れているのか？』の著者・櫻本真理さんが、「見えない貢献者」を大切にするためにリーダーがやるべきことを解説していただきました。

チームには、リソースを「使う人」と「守る人」がいる

組織には、自分の心理的リソース（面倒くさいことでも、「やるぞ！」と奮起する心のエネルギー）を大胆に投じて、企画を前に進めたり、新しい挑戦を切り拓いたりする人がいます。

同時に、その横で、誰かの不機謙に気づき、根回しをし、空気を整え、メンバー間の摩擦を未然に防ぐ人がいます。つまり、チームの心理的リソースを「守って」いるのです。

組織行動論では、後者のような働きをOCB（組織市民行動／Organizational Citizenship Behavior）と呼びます。「個人の裁量による行動で、公式の報酬システムによって直接的・明示的には認識されないが、集合的に組織の有効な機能を促進する行動」というもの。要するに、「評価制度の網からこぼれ落ちるが、組織には不可欠な仕事」のことです。

前者の働きはアウトプットとして可視化されやすいのですが、その一方で、後者の働きは、本来であれば起きていたはずの消耗・失敗・離脱が「起きなかった」という形で表れます。要するに、そのアウトプットは「見えない」のです。

だから、ついつい私たちは、前者の貢献にばかり注目してしまいがちです。しかし、組織が回っているのは前者だけのおかげではありません。後者がいないチームは、短期的には仕事が前に進んでいるように見えても、ある日突然、人間関係の事故やメンバーのバーンアウトといった形で大きなコストを払うことになります。

実際、リーダー研修の場でこの話をすると、「うちのチームにも、そういう人がいます」という反応が必ず返ってきます。

そして同時に、こんな告白も続きます。「でも、その人のことを評価会議でうまく説明できないんです」と。アウトプットが目に見えにくいので、評価シートに書きにくい。気がつくと、「がんばってくれているのは知っているけれど」という曖昧な評価で終わってしまっているのです。

見えない努力は、評価されないと「ただの消耗」に変わる

ここで一つ、リーダーに認識しておいていただきたいことがあります。それは、「見えない貢献」は、評価されない限り、本人のなかで「意味のあるタスク」になりにくいという事実です。

周囲の心理充リソースを消耗させながらも成果を出すような人は評価されるのに、周囲の心理的リソースを守る人は評価されない。こんな状況が続けば、「見えない貢献者」はいつか心理的リソースを守る行動を放棄してしまったり、自分自身の心が折れてしまったりすることになるでしょう。

「自分は調整に追われているばかりで、何も成果を出せていない」「仕事を進めている人ばかりが褒められる」――そう感じはじめた瞬間、その人がチームのために投じてきた心理的リソースは、本人にとって、ただの消耗に変わってしまいます。本来は組織のリスクを未然に防いでいる素晴らしい仕事だったはずなのに、です。

この状態がしばらく続くと、「見えない貢献者」ほど早く疲弊し、組織を去っていきます。そして、その人が抜けたあと、リーダーは初めて気づくのです。「ああ、あの人がやってくれていたのか」と。

リーダーがやるべき、たった一つのこと

ですから、リーダーがやるべきことは、シンプルに言えば一つです。「進めている人」と「守っている人」の両方に、きちんと光を当てることです。

具体的には、こんな声かけが有効です。

「先週のあの調整、本当に助かった。あれがなかったら、たぶんクライアントとの関係はもっとこじれていたと思う」「君が新人のフォローに時間を使ってくれているから、彼が早く戦力になっている」。

ポイントは、「数値化できる結果」ではなく「投じた心理的リソースが、どんな（数値化できない）価値につながっているか」を言葉にして返してあげることです。これだけで、本人にとって“消耗”だったものが、“意味のあるタスク”に変わります。

ギャラップとワークヒューマンによる大規模調査では、適切な承認を継続的に受けている社員は、燃え尽きを“頻繁に感じる”率が最大90％低く、離職率も45％低いことが報告されています。承認は気分をよくするためのものではなく、心理的リソースを補充し、望ましい行動を維持するための実用的な「マネジメント的介入」なのです。

「意味がある」と感じられるタスクであれば、人はそのタスクによって自分自身の心理的リソースを消耗したとしても、再び回復させることができます。そして、そのタスクを長く続けられるようになるのです。

現場リーダーの力では、評価制度の見直しは、すぐには手をつけられないかもしれません。けれど、リーダー個人としての“光の当て方”は、明日の1on1から変えられます。チームのなかで、誰がどんな心理的リソースを投じてくれているのか。その全体像を見渡すことから、ぜひ始めてみてください。

（心理的リソースについては、『なぜ、あなたのチームは疲れているのか？』で詳しく解説されています）

櫻本真理（さくらもと・まり）

株式会社コーチェット 代表取締役

2005年に京都大学教育学部を卒業後、モルガン・スタンレー証券、ゴールドマン・サックス証券（株式アナリスト）を経て、2014年にオンラインカウンセリングサービスを提供する株式会社cotree、2020年にリーダー向けメンタルヘルスとチームマネジメント力トレーニングを提供する株式会社コーチェットを設立。2022年日経ウーマン・オブ・ザ・イヤー受賞。文部科学省アントレプレナーシップ推進大使。経営する会社を通じて10万人以上にカウンセリング・コーチング・トレーニングを提供し、270社以上のチームづくりに携わってきた。エグゼクティブコーチ、システムコーチ（ORSCC）。自身の経営経験から生まれる視点と、カウンセリング/コーチング両面でのアプローチが強み。