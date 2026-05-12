ついに、「『金持ち父さん 貧乏父さん』以来の衝撃の書」と絶賛されている『JUST KEEP BUYING』の続編『THE WEALTH LADDER 富の階段』が日本上陸。令和のベストセラー『お金の大学』両学長にも大絶賛されている『THE WEALTH LADDER ウェルス・ラダー』についてライターの照宮遼子氏に寄稿いただいた。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

「自分でなんとかしなきゃ」が危ない！

お金がない。

給料日前はいつもギリギリ。

そんなとき、誰かに相談すればいいのに、なぜか言い出せない。

「自分で何とかしなきゃ」

「人に迷惑かけたくない」

――そう思って、一人で抱え込んでしまう。

親や友人に借金を頼むなんてありえない。

結局、誰にも頼らず、ネットで副業を調べては挫折する。

転職サイトを見ては閉じる。

そうしているうちに、また月末がやってくる。

「自力で何とかしなければ」という思いは立派だ。

でも、助けを求めることは恥ではない。

むしろ、前進するための戦略だ。

お金の世界的ベストセラーの教え

『THE WEALTH LADDER 富の階段』の著者ニック・マジューリはこう述べている。

レベル1（資産1万ドル未満）で苦しんでいる人は、人間関係に頼り、他人に助けを求めよう。

――『THE WEALTH LADDER 富の階段』（P.143）より

本書によれば、資産形成の初期段階にいる人ほど、人間関係という「見えない資産」が重要だという。

お金がないときこそ、頼れる人がいるかどうかで、その後の人生が大きく変わってくる。

実際、ほぼすべての世帯が、人生のどこかで家族や友人からお金を借りた経験があるという。失業、病気、突然の出費――そんな危機的な状況でこそ、人とのつながりが生きてくる。

問題は、多くの人が「頼ること＝負けること」だと思い込んでいることだ。

でも実際には、適切なタイミングで適切な人に助けを求める力こそが、生き抜くための鍵になる。

「三流」「二流」「一流」、一体全体、何が違う？

お金に困ったとき、三流は「誰にも頼らず抱え込み」、二流は「自力で這い上がろうとする」。

それに対し、一流は「人間関係という『見えない資産』をフル活用する」のだ。

もちろん人に甘えろという話ではない。

でも、苦しいときに「助けて」と言えることこそ、本当の強さだ。

そうした人間関係を、一流は戦略的に考えている。

いざというとき、支えになってくれる人がいるか。

そして、誰かが困ったときには、自分が支える側に回れるか。

そうした「貸し借り」の関係性を、日頃から意識的に築いている。

自分ひとりで悩んだり、孤軍奮闘したりするほど、選択肢は狭まっていく。

でも「助けて」と言えたとき、意外な道が開けたりする。

人に頼ることを恥だと思わず、必要なときに助けを求められる関係性を築いておくこと。

それこそが、どん底からはい上がるための、最も現実的で確実な道だということを本書は教えてくれたのだ。

（本稿は、『THE WEALTH LADDER 富の階段』に関する特別投稿です。）

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