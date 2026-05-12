medicubeの新作ブラシで叶える♡ツヤ髪習慣と“天使の輪”ヘア

グローバルビューティーケアブランド「medicube」から、毎日のブラッシングでツヤ感あふれる髪へ導く「リボンチェリー 美ツヤブラシ」が2026年5月11日（月）より登場します。絡まりやすい髪をやさしくほぐしながら、まとまり感と自然な輝きをプラス。見た目までときめく“Coquette”ムードのデザインで、ヘアケア時間をもっと特別なものにしてくれる注目アイテムです♪

“かわいい”を詰め込んだデザイン

「MEDICUBE RIBBON CHERRY GLASS HAIR BRUSH（リボンチェリー 美ツヤブラシ）」は、チェリーとリボンをモチーフにした愛らしいデザインが特徴。

フランス語で“小悪魔的な可愛らしさ”を意味する“Coquette”ムードを取り入れ、MZ世代の感性に寄り添うビジュアルに仕上げられています。

化粧台に置くだけで気分が上がるような存在感も魅力で、毎日使うたびに心ときめくアイテムに♡自立スタンド付きなので、浴室やドレッサー周りでも清潔に保管しやすいのもうれしいポイントです。

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4層ブラシ構造でなめらか美髪へ

美しいツヤ髪へ導く秘密は、こだわりの4層ブラシ構造。ロングブラシが絡まりやすい髪をやさしくほぐし、ミディアムブラシが髪全体を整えながら広がりを抑えます。

さらにショートブラシがキューティクルをなめらかに整え、最後にマイクロブラシが細かな毛までしっかりキャッチ。自然なツヤ感を演出し、“天使の輪”のような輝きを与えてくれます。

髪への負担を抑えながらブラッシングできるため、ロングヘアはもちろん、ダメージが気になる方にもぴったり。毎日のヘアケアを簡単にアップデートできそうです。

使いやすさまで計算された機能性

立体的なリボンハンドルは、女性の手にもフィットしやすい設計。滑りにくく安定感があり、ブラッシング時のストレスを軽減してくれます。

また、ブラシ部分を守る専用キャップ付きなので、バッグに入れて持ち歩きたい方にもおすすめ。お出かけ先や旅行先でもサッと髪を整えられるので、いつでもきれいなツヤ髪をキープできます。

価格は2,970円（税込）。毎日のヘアケアを楽しくしてくれる、見た目も機能性もこだわった注目のブラシです。

毎日のブラッシングを特別な時間に

見た目のかわいさだけでなく、髪をやさしく整えながら自然なツヤ感まで叶えてくれる「medicube」の新作ブラシ。

毎日何気なく行うブラッシング時間を、ちょっと特別な美容タイムへ変えてくれるアイテムです。

持っているだけで気分が上がるデザインと、実力派の機能性を兼ね備えた「リボンチェリー 美ツヤブラシ」で、思わず触れたくなるようなうるツヤ髪を目指してみてはいかがでしょうか♡