木村拓哉さんの移動車にいいね多数！

2026年2月12日、木村拓哉さんが自身のインスタグラムを更新し、ロケ車内で撮影された写真を投稿。写り込んだ車両は、天井やシートの質感から高級ミニバン「レクサスLM」の4人乗り仕様と見られ、9万件以上のいいねが寄せられています。

投稿では「今日の撮影も、新たな現場で楽しみです！宜しくお願いします！」とコメント。ラフなトップスにレッドウィングのジャケット、ブラウンのサングラスを合わせたスタイルを披露しました。

【画像】超カッコイイ！ 「木村拓哉」×国産「“高級”ミニバン」を画像で見る！

LMは、ショーファードリブン（運転手付き）での移動を想定した、レクサスが提案するフラッグシップMPVです。

2019年の上海モーターショーで初公開され、日本では2023年4月発表の2代目から販売されています。

ボディは全長5125mm×全幅1890mm×全高1955mmと堂々としたサイズで、レクサス独自の「スピンドルボディ」と呼ばれるフロントデザインが存在感を放っています。

また車内には、48インチの大型ワイドディスプレイやパーティション、独立シート、冷蔵庫、格納式テーブルなどが備わっています。

さらに、後席の空調や照明を自動で調整する「リアクライメートコンシェルジュ」も搭載。アームレストやオットマンにはシートヒーターを採用し、快適性をしっかりと高めています。

パワートレインは、2.4リッター直列4気筒ターボハイブリッドシステムを採用し、駆動方式はAWD（DIRECT4）を設定。

エンジンと前後モーターを組み合わせたシステム最高出力は371PSで、WLTCモード燃費は13.8km／Lとなっています。

2024年には、多人数乗車とパーソナル感を両立した3列6人乗りの「version L」が追加され、選択肢が広がりました。

なお、価格（消費税込み）は1520万円から2030万円の範囲で案内されており、レクサスの中でもトップクラスの高級モデルとなっています。

※ ※ ※

この投稿に対し、ユーザーからは「さすがキムタク」「LM似合ってる」「やっぱかっこいい」「スケール違う」といった反響が多数寄せられていました。