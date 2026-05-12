澄田綾乃、1年ぶりの週プレ再降臨！令和最強メリハリボディが銭湯で魅せる妖艶ショット

『週刊プレイボーイ』21号は5月11日に発売！

澄田綾乃が、5月11日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』21号に登場！

澄田綾乃 ©前康輔／集英社

【プロフィール】

澄田綾乃

1999年2月26日生まれ 山口県出身

身長156cm B88 W56 H87.5

血液型＝A型

オスカープロモーション所属。グラビアを中心に、最近ではドラマなど俳優業にも注力する。2nd写真集『幻愛』（ワン・パブリッシング）が発売中。

公式X【＠AYANO_SUMIDA】

公式Instagram【@nonnon112620】

公式TikTok【＠cocomoka0226】

今号の『週プレ』は、声優界のグラビアクイーン・井口裕香の表紙＆巻頭グラビア＆DVDで7.11発売の最新写真集から珠玉のアザーカットとメイキング映像を！妖艶すぎるメリハリボディ・澄田綾乃の最新撮、ハタチになった蓬莱舞の研ぎ澄まされた曲線美も！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号と同時リリースの【デジタル限定】澄田綾乃写真集「覗いてはいけない・・・」は、価格／1100円（税込）にて主要電子書店で 5月11日（月）発売予定。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!

【デジタル限定】澄田綾乃写真集「覗いてはいけない・・・」©前康輔／集英社

＜特集情報＞

官邸の奥の間に閉じこもる“卑弥呼”高市首相がこれから迎える「3つの危機」、

フィリピン、タイ、ベトナム…ひと足先に“油が足りなくなった国々”のリアル、

5.15メンバー発表！森保ジャパン「W杯サプライズ招集」はあるのか!? などなど・・・

『週刊プレイボーイ』21号は5月11日に発売！