澄田綾乃、1年ぶりの週プレ再降臨！令和最強メリハリボディが銭湯で魅せる妖艶ショット
『週刊プレイボーイ』21号は5月11日に発売！
澄田綾乃が、5月11日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』21号に登場！
【プロフィール】
澄田綾乃
1999年2月26日生まれ 山口県出身
身長156cm B88 W56 H87.5
血液型＝A型
オスカープロモーション所属。グラビアを中心に、最近ではドラマなど俳優業にも注力する。2nd写真集『幻愛』（ワン・パブリッシング）が発売中。
公式X【＠AYANO_SUMIDA】
公式Instagram【@nonnon112620】
公式TikTok【＠cocomoka0226】
今号の『週プレ』は、声優界のグラビアクイーン・井口裕香の表紙＆巻頭グラビア＆DVDで7.11発売の最新写真集から珠玉のアザーカットとメイキング映像を！妖艶すぎるメリハリボディ・澄田綾乃の最新撮、ハタチになった蓬莱舞の研ぎ澄まされた曲線美も！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。
その他、本号と同時リリースの【デジタル限定】澄田綾乃写真集「覗いてはいけない・・・」は、価格／1100円（税込）にて主要電子書店で 5月11日（月）発売予定。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!
＜特集情報＞
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