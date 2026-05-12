【ベルギーリーグ】ゲンク 3−0 ウェステロー（日本時間5月11日／セゲカ・アレーナ）

【実際の映像】場内どよめく30m級「稲妻スルーパス」

ヘンクに所属する日本代表MF伊東純也の勢いが止まらない。日本時間11日の試合で先制ゴールをアシストした直後に、再びスタジアムを沸かせる30m級のスルーパスを供給。一瞬にして決定機を演出し、圧倒的な存在感を見せつけた。

ウェステローと対戦したプレーオフ2の第7節、伊東は右ウイングでスタメン出場を果たすと、待望の先制点が生まれた直後の65分に再び見せ場を作った。

1点リードで迎えたこの場面、中盤の低い位置でボールを受けた伊東は、右サイドを駆け上がるDFエル・ワアディの足元へ、相手ディフェンス3人の間を射抜くような約30mの低弾道スルーパスを通した。

日本の“稲妻”が放った鋭いロングパスが通ると、スタジアムからは大きなどよめきが沸き起こる。完璧なタイミングでパスを受けたエル・ワアディがダイレクトで中央へ折り返し、ゴール前へ走り込んだMFミリソラが合わせようとしたが、ここは相手DFの決死のブロックに阻まれ、惜しくもシュートには至らなかった。

得点には結びつかなかったものの、実況を務めた原大悟氏も「さすがの攻撃力です」と称賛した一連の流れ。この日の伊東は、持ち前のスピードだけでなく卓越したパスセンスでもチームを牽引。先制点の起点となったクロスに続き、このプレーでも格の違いを見せつけ、1G1Aの活躍でチームの勝利に大きく貢献した。（ABEMA de DAZN／ベルギーリーグ）