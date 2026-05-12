きょうも広い範囲で晴れて、25℃以上の夏日になる所が多いでしょう。ただ、気温の上がる午後は、内陸を中心に雷雨に注意が必要です。

【晴れても天気急変に注意】

高気圧に覆われますが、中心が東へ移動して湿った空気が流れ込みやすくなります。気温の上昇や上空の寒気の影響もあって、午後は九州から東北にかけての内陸を中心に雷雲が発達しやすくなりそうです。

午後になると山沿いを中心に雨雲がわいてきて、夜は九州や関東甲信の内陸で雨の範囲が広がるでしょう。晴れていても急な強い雨や、落雷、竜巻などの突風、ひょうに注意が必要です。沖縄や奄美は梅雨空となり、昼ごろにかけて雨や雷雨の所がありそうです。

【広い範囲で夏日予想】

日中の気温は、沖縄から北海道の広い範囲で25℃くらいまで上がるでしょう。札幌も24℃と7月上旬並みとなり、帯広でも27℃まで上がる予想です。日陰を選ぶなどして、暑さ対策を心がけてください。

＜きょう12日（火）の各地の予想最高気温＞

札幌：24℃ 釧路：16℃

青森：25℃ 盛岡：25℃

仙台：23℃ 新潟：25℃

長野：25℃ 金沢：25℃

東京：26℃ 名古屋：25℃

大阪：26℃ 岡山：26℃

広島：25℃ 松江：25℃

高知：25℃ 福岡：24℃

鹿児島：26℃ 那覇：26℃

あすからあさってにかけても大気の状態が不安定となり、平地でも急な雨や雷雨がありそうです。この先も気温が高く、夏日の続く所もあるでしょう。

土曜日以降はさらに暑さが増して、内陸を中心に30℃近くまで上がる見込みです。体調管理にお気をつけください。沖縄はあす以降、梅雨の晴れ間となりそうです。