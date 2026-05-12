ピカソも認めた世界的巨匠の妻は、西郷隆盛と同じルーツを持つ人物だった！驚きの大豪邸に潜入

MCを務める小泉孝太郎と高嶋ちさ子が、藤森慎吾の進行のもと“華麗なる一家＝プラチナファミリー”の暮らしぶりをのぞき見する『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』。

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本日5月12日（火）は、ピカソも認めた世界的巨匠を支え続け、スイスの歴史的文化遺産に暮らす日本人妻の華麗なる暮らしぶりを紹介するほか、親交の深いグラミー賞受賞歌手らが熱唱するパリでの規格外すぎる誕生会に潜入。

そして、独自のビジネスで成功を収め都内の大邸宅で暮らす女性起業家や、地元で有名な累計売上400億円の商品を出す企業を経営する女性CEOなど、日本で大活躍する女性経営者たちの驚きの生活にも迫る。

◆世界的巨匠の妻の家系に…

ピカソに「20世紀最後の巨匠」と称えられ、作品が約21億円で落札されたことでも話題の世界的フランス人画家・バルテュス。その彼を支え続けた妻は、「マダム節子」と呼ばれる日本人女性だ。

節子さん自身も、画家、彫刻家、陶芸家という3つの才能を存分に発揮。さらに、トムフォードのパリコレクションに、存在がより際立つ青い着物で出席した節子さんの写真はSNSで話題に。

節子さんは平安時代から450年間活躍し天皇家に仕えていた九州の豪族・菊池一族の末裔で、明治維新で活躍した西郷隆盛とも同じルーツを持っている。さらに、戦国武将・毛利元就の家系に連なるハイブリッド・プラチナファミリーなのだ。

スイスにある節子さんの自宅の敷地面積は、テニスコート約76面分、2ヘクタールと驚きの広さ。そして築300年となるその邸宅は、スイス最大の木造建築で国の歴史的文化遺産に指定されている。

5つの階からなり、元々は豪農がチーズを貯蔵するために建てた建物。50年前に購入する以前は、120年間ホテルとして多くの人に愛されてきた。

部屋数は47部屋もあり、300年前の木材をそのまま使用している温もりを感じられる空間だ。

1800年代に不朽の名作『レ・ミゼラブル』（1862年）などを生み出した小説家のヴィクトル・ユーゴーが滞在した由緒ある部屋だが、現在は家族6人の食事の間として贅沢に使われている。

若き日の自画像や節子さんがモデルの未完成作品、生前のまま保存されたアトリエや絶筆となった作品、名画に描かれた庭からの景色などを特別公開する。