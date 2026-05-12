近畿日本鉄道の新たなフラッグシップ、レストラン列車「Les Saveurs 志摩（レ・サヴール・しま）」の運行開始日が2026年11月1日(日)に決定しました。G7伊勢志摩サミットの会場として知られる「志摩観光ホテル」の樋口宏江総料理長が監修する本格フレンチを、時速100kmを超える車内で堪能。「美食が誘う、優雅な列車旅」を実現します。

本記事では、9月1日（火）から始まるチケット予約方法や気になる料金設定、そして「フレンチコース」と「フレンチ膳」から選べる2つの食事プランの注意点など、初乗車を狙う人が必ずチェックすべき詳細情報を整理して解説します。

本格フレンチを楽しめる「レ・サヴール・しま」の特徴

４号車 テーブル席（イメージ）

「レ・サヴール・しま」とは？

「美食が誘う、優雅な列車旅」をコンセプトに、特急車両（12400系）を約7.5億円かけて改造した4両編成の列車です。エクステリアは志摩の海や太陽をイメージした深みのある青と白で表現しています。

樋口総料理長監修の「フレンチコース」

フレンチコース（イメージ）

4号車の全16席限定で提供されるのは、志摩観光ホテルの樋口宏江総料理長が監修する本格コース料理です。伊勢海老や鮑、熊野地鶏など、三重県が誇る豊かな食材を伝統の技で仕上げた極上のメニューが並びます。

カジュアルに楽しむ「フレンチ膳」

フレンチ膳（イメージ）

1・2号車の計34席では、近鉄・都ホテルズが監修する「フレンチ膳」が楽しめます。三重県産和牛や伊勢どりを盛り込んだ彩り豊かな料理が木箱に詰められ、車窓の景色を眺めながら手軽かつ優雅に味わえます。

【参考】近鉄の新レストラン列車「Les Saveurs 志摩」2026年秋デビュー！ 志摩観光ホテル総料理長監修の本格フレンチを名古屋〜伊勢志摩間で堪能（※2025年11月掲載） https://tetsudo-ch.com/13015355.html

2026年11月1日運行開始！ チケットは9月1日から

運行・販売スケジュール

注目の運行開始日は2026年11月1日(日)となりました。個人向けチケットの販売は2026年9月1日(火)から、インターネットでの販売を予定しています。初回は11月と12月の運行分が対象で、それ以降は乗車月の3ヶ月前の1日から順次販売するスケジュールです。また、クラブツーリズム等の旅行会社でも「レ・サヴール・しま」を組み込んだパッケージツアーを2026年5月から順次発売する予定です。

気になる旅行代金

プランは2種類用意されており、平日と土休日で料金が異なります。

▼「フレンチコース」プラン

平日：3万3,000円

土休日：3万6,000円

▼「フレンチ膳」プラン

平日：1万9,000円

土休日：2万1,000円

代金には近鉄名古屋駅からフリー区間（伊勢市〜賢島間）の乗車券、料理、ウェルカムドリンク、食後のドリンク、諸税が含まれています。その他のドリンクは車内で有料にて提供します。

運行ダイヤと乗車可能駅

往路・復路の時刻表

列車は近鉄名古屋駅と賢島駅の間を週6日程度運行し、1日1往復します。

▼往路（近鉄名古屋発⇒賢島行き）

近鉄名古屋 11:05発⇒伊勢市 12:48着⇒宇治山田 12:51着⇒五十鈴川 12:54着⇒鳥羽 13:05着⇒鵜方 13:29着⇒賢島 13:35着

▼復路（賢島発⇒近鉄名古屋行き）

賢島 16:35発⇒鵜方 16:41発⇒鳥羽 17:08発⇒五十鈴川 17:19発⇒宇治山田 17:23発⇒伊勢市 17:26発⇒近鉄名古屋 19:12着（土休日は19:08着）

運行ダイヤ・コース設定

フレンチコースは利用駅の制限に注意

4号車で提供される本格的な「フレンチコース」を利用する場合、乗降できる駅に制限があります。往路は近鉄名古屋発・鵜方または賢島着のみ、復路は賢島または鵜方発・近鉄名古屋着のみとなります。優雅なコース料理を最後までゆったりと楽しむための設定となっています。

どっちを選ぶ？ 2つのプランの決定的な違い

「レ・サヴール・しま」には「フレンチコース（4号車）」と「フレンチ膳（1・2号車）」がありますが、選ぶ基準は予算だけではありません。

至福のフルコースを楽しみたい人

4号車一択ですが、名古屋〜鵜方・賢島間を乗り通す必要があります。途中下車して観光を楽しみたい方には不向きなため「食そのものが目的」の旅に最適です。

観光も欲張りたい人

1･2号車の「フレンチ膳」がおすすめ。こちらは鳥羽や伊勢市での乗降制限がないため、伊勢神宮参拝と組み合わせた豪華な日帰り旅が実現できます。

伊勢志摩への旅を「移動」から「至福のディナータイム」へと変える「Les Saveurs 志摩」。志摩観光ホテルの伝統を受け継ぐ「海の幸フランス料理」を車窓と共に味わう体験は、これまでの鉄道旅の常識を覆すものになるでしょう。

人気集中が予想される11月の運行分。確実に席を確保したい人は、旅行会社のパッケージツアーからチェックを。個人手配派の人は9月1日の10時（※インターネット予約開始時間）に備えましょう。

（画像：近畿日本鉄道、近鉄・都ホテルズ、近鉄リテーリング）

鉄道チャンネル編集部

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