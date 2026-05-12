ラ・リーガ 25/26の第35節 ラヨ・バリェカノとジローナの試合が、5月12日04:00にエスタディオ・デ・バジェカスにて行われた。

ラヨ・バリェカノはフラン・ペレス（MF）、セルヒオ・カメージョ（FW）、ホルヘ・デフルトス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するジローナはジョエル・ロカ（FW）、アゼディン・ウナヒ（MF）、ビクトル・ツィガンコフ（FW）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

58分、ラヨ・バリェカノは同時に2人を交代。フラン・ペレス（MF）、ペドロ・ディアス（MF）に代わりアレマオ（FW）、ジェラール・グンバウ（MF）がピッチに入る。

60分、ジローナは同時に2人を交代。トマ・レマル（MF）、アゼディン・ウナヒ（MF）に代わりクラウディオ・エチェベリ（MF）、イバン・マルティン（MF）がピッチに入る。

68分、ラヨ・バリェカノは同時に2人を交代。セルヒオ・カメージョ（FW）、ホルヘ・デフルトス（FW）に代わりアルフォンソ・エスピーノ（DF）、カルロス・マルティン（FW）がピッチに入る。

72分、ジローナが選手交代を行う。アルナウ・マルティネス（DF）からウーゴ・リンコン（DF）に交代した。

85分、ジローナが選手交代を行う。フラン・ベルトラン（MF）からクリスティアン・ストゥアーニ（FW）に交代した。

その直後の86分、ついに均衡が崩れる。ラヨ・バリェカノのウナイ・ロペス（MF）のアシストからアレマオ（FW）がゴールが生まれラヨ・バリェカノが先制する。

88分、ラヨ・バリェカノが選手交代を行う。ウナイ・ロペス（MF）からノーベル・メンディ（DF）に交代した。

後半終了間際の90分ジローナが同点に追いつく。ビクトル・ツィガンコフ（FW）のアシストからクリスティアン・ストゥアーニ（FW）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで後半終了。1-1で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、ラヨ・バリェカノは44分にペドロ・ディアス（MF）に、またジローナは90+5分にクリスティアン・ストゥアーニ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-12 06:10:09 更新