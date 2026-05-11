デザイナー兼アーティストとして活動する津野青嵐の作品「Out of Body, In Dress」が、ニューヨークのメトロポリタン美術館コスチューム・インスティチュートに永久収蔵された。なお同作は2027年1月10日まで開催中の特別展「Costume Art」で展示されている。

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収蔵のきっかけとなったのは、メトロポリタン美術館のキュレーター アンドリュー・ボルトン（Andrew Bolton）から届いた特別展に向けた作品制作依頼のメールだったという。津野は「彼は展示で、妊娠した身体やファットな身体、障害のある身体、老いた身体など、これまでファッションの歴史の中で見過ごされてきたさまざまな身体に焦点が当てられることを丁寧に説明してくださいました。私自身も衣服を通して身体との関係を考えてきたので、とても大きな意味のある展示だと感じたとともに、話をいただけたことをとても光栄に思いました」と振り返る。その後、来日したボルトンとこれまでの作品や制作背景、3Dペンによる衣服シリーズのコンセプトについてボルトンと意見を交わし、展示および収蔵が決定した。

Out of Body, In Dressは、ファッションコンテスト「ITS 2018」で発表した3Dペンを用いた衣服シリーズ「Wandering Spirits」（2025年に「Out of Body, In Dress」に改題）をもとに、展示のために新たに制作。シリーズの特徴である、首と肩の部分のみがかろうじて身体に沿い、それより下は身体から離れ、まるで身体から離脱しているように見える構造を生かしながら、アンドリューやキュレーターチームのリクエストに応じて色や形を新たに検討し再制作したという。

会場ではすべての衣服が美術作品や図表と組み合わせて展示されており、津野の作品はエドヴァルド・ムンク（Edvard Munch）の絵画「叫び」と並べられている。

同展では、5000年にわたる美術の絵画・彫刻・その他の作品と、コスチューム・インスティテュートの歴史的および同時代の衣装を同時に展示。津野のほか、日本からは「コム デ ギャルソン（COMME des GARÇONS）」や「アンダーカバー（UNDERCOVER）」、安藤福子らの作品がフィーチャーされている。

◾️メトロポリタン美術館特別展「Costume Art」

期間：2026年5月10日（日）〜2027年1月10日（日）

会場：メトロポリタン美術館

所在地：1000 Fifth Avenue, New York, NY 10028, USA

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