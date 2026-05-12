辻希美、高1長男の手作り弁当を披露「今日は起きるのしんどかったぁ」
タレントの辻希美が11日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。高校1年生の長男のために作った弁当を公開した。
【写真】おいしそう！ 辻希美の手作り弁当
辻は「今日からまた1週間が始まったね」とつづり、彩り豊かな弁当の写真を投稿。おにぎりや卵焼き、ブロッコリー、パスタなどのおかずが並び、デザートにはキウイも添えられている。
ハッシュタグでは「#高一弁当」と記し、「今日は起きるのしんどかったぁ」と明かした。
辻はこれまでも、長男のために作った弁当をたびたびSNSで公開。手の込んだメニューや彩り豊かな盛り付けが反響を呼んでいる。
引用：「辻希美」インスタグラム（＠tsujinozomi_official）
【写真】おいしそう！ 辻希美の手作り弁当
辻は「今日からまた1週間が始まったね」とつづり、彩り豊かな弁当の写真を投稿。おにぎりや卵焼き、ブロッコリー、パスタなどのおかずが並び、デザートにはキウイも添えられている。
ハッシュタグでは「#高一弁当」と記し、「今日は起きるのしんどかったぁ」と明かした。
辻はこれまでも、長男のために作った弁当をたびたびSNSで公開。手の込んだメニューや彩り豊かな盛り付けが反響を呼んでいる。
引用：「辻希美」インスタグラム（＠tsujinozomi_official）