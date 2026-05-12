TBS3年目クールビューティ美女、全身デニムのおでかけコーデに反響
TBS入社3年目の浦野芽良（かいら）が11日に自身のInstagramを更新し、全身デニムでまとめたアクティブなおでかけコーデを披露し、ファンを喜ばせている。
【写真】浦野芽良、美脚あらわ私服コーデ ノースリーブドレス姿に浴衣姿も
2024年入社の浦野アナは、『THE TIME’/THE TIME,』（TBS系）の木曜と金曜を担当していたほか、『ラヴィット！』と『ひるおび』の水曜日のニュースなどを担当している。
そんな浦野アナはこの日、青いデニムのジャケットにハーフパンツを合わせたコーデで、青空の下で笑顔を見せるショットを公開している。
コメント欄には「かわいい」という声が殺到したほか「ちょっとボーイッシュになりますね」「デニム姿が素敵ですね〜美人です」「ジーンズスタイル かっこいいですね」といった声も寄せられている。
引用：「浦野芽良（TBS）」Instagram（@urano.kyla）
【写真】浦野芽良、美脚あらわ私服コーデ ノースリーブドレス姿に浴衣姿も
2024年入社の浦野アナは、『THE TIME’/THE TIME,』（TBS系）の木曜と金曜を担当していたほか、『ラヴィット！』と『ひるおび』の水曜日のニュースなどを担当している。
そんな浦野アナはこの日、青いデニムのジャケットにハーフパンツを合わせたコーデで、青空の下で笑顔を見せるショットを公開している。
コメント欄には「かわいい」という声が殺到したほか「ちょっとボーイッシュになりますね」「デニム姿が素敵ですね〜美人です」「ジーンズスタイル かっこいいですね」といった声も寄せられている。
引用：「浦野芽良（TBS）」Instagram（@urano.kyla）