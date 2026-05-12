浦野芽良アナ、全身デニムのお出かけコーデを披露　※「浦野芽良」Instagram

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　TBS入社3年目の浦野芽良（かいら）が11日に自身のInstagramを更新し、全身デニムでまとめたアクティブなおでかけコーデを披露し、ファンを喜ばせている。

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　2024年入社の浦野アナは、『THE TIME’/THE TIME,』（TBS系）の木曜と金曜を担当していたほか、『ラヴィット！』と『ひるおび』の水曜日のニュースなどを担当している。

　そんな浦野アナはこの日、青いデニムのジャケットにハーフパンツを合わせたコーデで、青空の下で笑顔を見せるショットを公開している。

　コメント欄には「かわいい」という声が殺到したほか「ちょっとボーイッシュになりますね」「デニム姿が素敵ですね〜美人です」「ジーンズスタイル かっこいいですね」といった声も寄せられている。

引用：「浦野芽良（TBS）」Instagram（@urano.kyla）