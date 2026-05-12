元NMB48グラビア美女、眼鏡＆ジャケットの“大人のお姉さん”スタイルに反響
NMB48元メンバーでタレントの本郷柚巴が、11日に自身のInstagramを更新し、アイウェアにジャケットを羽織った姿を私服姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】いつもと一味違う！ 本郷柚巴の“大人のお姉さん”スタイル ほかグラビアオフショットも
NMB48時代から自慢のバストを武器にグラビアを席巻し、昨年3rd写真集『いつのまに、』をリリースした本郷。この日は「しあわせ」の一言とともに、飲食店でのひとときを公開。
写真集の発売と前後し、トレードマークであった長かった髪をばっさり切って話題を呼んだ本郷は、この日もかわいらしいボブヘアに、アイウェアをつけ、ジャケットを羽織っている。童顔が持ち味の本郷だが、いつもとは一味ちがう知的な“大人の女性”の雰囲気を醸しだす私服コーデに、コメント欄には「大人っぽい雰囲気で可愛いね」「大人っぽくてかわいい！」「知的に見えるね」「メガネ似合ってる」といった声が寄せられ、評判は上々のようだ。
■本郷柚巴（ほんごう ゆずは）
2003年1月12日生まれ。大阪府出身。2015年から2023年までNMB48メンバーとして活動。グループ卒業後は、タレントとして活躍。12月10日には3rd写真集『いつのまに、』（講談社）が発売された。
引用：「本郷柚巴」Instagram（@h.yuzuha_0112）
【写真】いつもと一味違う！ 本郷柚巴の“大人のお姉さん”スタイル ほかグラビアオフショットも
NMB48時代から自慢のバストを武器にグラビアを席巻し、昨年3rd写真集『いつのまに、』をリリースした本郷。この日は「しあわせ」の一言とともに、飲食店でのひとときを公開。
写真集の発売と前後し、トレードマークであった長かった髪をばっさり切って話題を呼んだ本郷は、この日もかわいらしいボブヘアに、アイウェアをつけ、ジャケットを羽織っている。童顔が持ち味の本郷だが、いつもとは一味ちがう知的な“大人の女性”の雰囲気を醸しだす私服コーデに、コメント欄には「大人っぽい雰囲気で可愛いね」「大人っぽくてかわいい！」「知的に見えるね」「メガネ似合ってる」といった声が寄せられ、評判は上々のようだ。
■本郷柚巴（ほんごう ゆずは）
2003年1月12日生まれ。大阪府出身。2015年から2023年までNMB48メンバーとして活動。グループ卒業後は、タレントとして活躍。12月10日には3rd写真集『いつのまに、』（講談社）が発売された。
引用：「本郷柚巴」Instagram（@h.yuzuha_0112）