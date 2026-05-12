◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）

マイル女王決定戦、第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１は１７日、東京競馬場の芝１６００メートルで行われる。中心は前哨戦の阪神牝馬Ｓを制したエンブロイダリーと、２着で同馬の父アドマイヤマーズを管理した友道康夫調教師（６２）＝栗東＝のカムニャック。４歳両馬の一騎打ちムードが漂う。

特別な思いがある。カムニャックを送り出す友道調教師にとって、エンブロイダリーは単なる同世代のライバルではない。父はアドマイヤマーズ。自ら手がけたＧ１・３勝馬の初年度産駒だ。「自分のところにいた馬は種馬でも牝馬でも、子供のことはやはり気になるものだよ」と口にする。

いつも熱い視線を送っている。昨年の桜花賞は管理馬が遠征していた中山で観戦。レース後には馬主のシルクレーシング・米本昌史代表に電話し た。翌週には、あまり面識のなかった森一調教師にも声をかけた。「『おめでとう』と『ありがとう』の両方だけど、やはり感謝の方が強かったかな。種牡馬にとって、Ｇ１を勝つと勝たないでは全然違うから」。

前走の阪神牝馬Ｓでは栗東滞在で調整する“孝行娘”の姿を何度も間近で見た。「雄と雌の違いはあるけど、ガッチリしていたマーズと違って、シュッとしている。似てないよね。レースぶりは似てるのに」。そんな父娘の比較を笑顔でできるのも、現役時代にＧ１・３勝へ導き、種牡馬として送り出しているからだ。

カムニャックは今まで３度の対戦で１勝２敗。前走の阪神牝馬Ｓでは首差まで詰め寄った。「普段から前進気勢が出てきているし、以前よりも対応できる。東京の方が走りやすいと思う」。ともに歩んだＤＮＡと真っ向から向き合う今年のマイル女王決定戦。感謝の思いを胸に、全力で立ち向かう。（山本 武志）

◆アドマイヤマーズとは ２０１６年生まれで現１０歳のダイワメジャー産駒。現役時代は１８年朝日杯ＦＳと１９年ＮＨＫマイルＣを勝ち、１８年には最優秀２歳牡馬に選出された。１９年１２月には香港マイルを勝利。前月に亡くなった名物オーナーの近藤利一さんに捧げる追悼Ｖとなった。翌２０年は４戦で３着が３回あったが未勝利。この年限りで現役を引退した。

◆エンブロイダリーＶＳカムニャック 過去３度対戦して、エンブロイダリーの２勝１敗。初対決は２５年オークスで４番人気のカムニャックがＧ１初挑戦Ｖ。１番人気に推されたエンブロイダリーは９着に沈んだ。秋華賞で２度目の対戦。今度はエンブロイダリーが桜花賞に続く牝馬２冠目。１番人気のカムニャックは１６着と大敗した。３度目は前走の阪神牝馬Ｓ。先手を奪ったエンブロイダリーが、上がり最速タイ３３秒２で迫るカムニャックを首差しのいで重賞４勝目を挙げた。