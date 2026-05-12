三浦璃来氏と木原龍一氏による“りくりゅう”ペアは、いかにして誕生したのか。コーチをつとめたブルーノ・マルコット氏と、日本スケート連盟フィギュア強化部長の竹内洋輔氏が「“りくりゅう”ペア誕生」の瞬間を語った。

【画像】左から渡部文緒トレーナー、ブルーノ・マルコットコーチ、竹内洋輔強化部長

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見たこともないような高さ

2019年5月12日、運命の日が訪れる。連盟のカップル競技育成策は9年目に入っていた。マルコットはあの日を鮮明に覚えている。

「璃来は私の生徒として練習に来ていて、龍一は私のアシスタント役でした。あの日は目立った成果もなく、もう引き上げようかという時に『ちょっと龍一、璃来の練習を手伝ってやれ』という感じで、2人が滑ることになったんです」

しかし、滑り始めると、息がピタリと合い、まったく同じ歩幅、同じ氷の押し方で加速していった。そして、見たこともないような高さのツイストリフトを上げた。

「2人とも興奮して笑っていました。この2人が組めば、必ず成功すると、確信しました」



三浦璃来氏（左）と木原龍一氏 ©JMPA

その場にいた竹内のスマホには、その時の動画が保存されている。

「あの瞬間、『うわっ』と思いました。ブルーノが『ニヤッ』と笑っていたことも忘れられません（笑）」

8月、2人はトロントを拠点にするマルコットのもとに飛んだ。当時、三浦はまだ17歳の高校生。竹内は練習面以外のサポートが必要だと考えた。

「9歳上の龍一くんは『自分が面倒をみなきゃ』と、車で璃来ちゃんのことを送迎してくれました。海外では、文化や言語の壁があり、若い選手ほど相談相手がおらず、孤立しやすい。そこで、トロント在住で、スケートカナダでボランティアもしていた嘉納ももさんに、生活面のサポートを強化部からお願いしました」

嘉納さんは2人にとって「カナダのお母さん」的な存在となった。マルコットも言葉の壁に配慮した。

「ペアの指導で重要なのは、2人に平等に接することです。例えば龍一に通訳を頼みながら指導したら、璃来の心は私から離れていきます。最初はスマートフォンで翻訳しながら2人に話し、璃来もすぐに英語を身に付けました。実は、私もフランス系カナダ人なので、14歳までは英語を話せず、言葉を使わず意思疎通を図ることに慣れていたんです」

“頂点を極めた”ペアの法則

結成からわずか3か月後のNHK杯で5位。22年の北京五輪では、結成3年目で団体戦の銀メダルに貢献し、個人戦でも7位と、日本ペアの最高位を更新した。さらに五輪の翌年の世界選手権では金メダルを獲得するまでに成長していった。

※この続きでは、五輪目前の“りくりゅう”ペアに起きたハプニングが語られています。約9200字の全文は、月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」と「文藝春秋」2026年6月号に掲載されています（野口美惠「りくりゅう『奇跡の金』の軌跡」）。

（野口 美惠／文藝春秋 2026年6月号）