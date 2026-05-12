川村エミコ、3日間の“姿勢矯正生活”でウエストに驚きの効果 食事制限ない中…体重にも変化「本当に？そんな減るの？」
お笑いコンビ・たんぽぽの川村エミコ（46）が11日放送のテレビ朝日系『サンド＆キスマイの気になるマン』（後8：40）に出演。姿勢矯正生活を実践した結果、ウエストに驚きの効果が表れた。
【写真】8.5キロのダイエットに成功！水着姿でプールを楽しむ川村エミコ
川村の検証前の体重は74.5キロ、ウエストは104センチという状況。番組で川村は、食事制限などは行わず、ただ姿勢を保つことを意識して生活。また「かかとを壁につけ立つ」「足の内側をくっつける」「肩を壁につけ下げる」「目線は目の高さ」という4つのポイントを踏まえて、1日1分、壁に立つという生活を3日間にわたり実践した。
3日後の結果測定では、猫背と前傾姿勢が改善されていたほか、体重はマイナス1キロの73.5キロ、ウエストはマイナス8センチの96センチという結果に。これには川村も「本当に？そんな減るの？3日ですよ！何も我慢してないんですけど！」と驚きの声を上げた。
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川村の検証前の体重は74.5キロ、ウエストは104センチという状況。番組で川村は、食事制限などは行わず、ただ姿勢を保つことを意識して生活。また「かかとを壁につけ立つ」「足の内側をくっつける」「肩を壁につけ下げる」「目線は目の高さ」という4つのポイントを踏まえて、1日1分、壁に立つという生活を3日間にわたり実践した。
3日後の結果測定では、猫背と前傾姿勢が改善されていたほか、体重はマイナス1キロの73.5キロ、ウエストはマイナス8センチの96センチという結果に。これには川村も「本当に？そんな減るの？3日ですよ！何も我慢してないんですけど！」と驚きの声を上げた。